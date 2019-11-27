Под домашний арест посадили «кинувшего» с отдыхом туристов турагента «Аквамарин» под именем «Пегаса» в Бердске

Десятки клиентов ООО «Аквамарин» не смогли отправиться в долгожданный отпуск

Уголовное дело в отношении турагента Сергея Скрябина (ООО «Аквамарин») возбудили 31 октября в следственном отделе по Бердску СК РФ. Турагенту инкриминируют статью 159 часть 3.

Несколько пострадавших от мошеннических действий Скрябина туристов, написавшие заявления в полицию, побывали 26 ноября на приеме в следственном отдел СК по Бердску, чтобы узнать, как идет работа по их делам.

— Скрябин находится под домашним арестом, на его автомобиль наложили арест. Потерпевших от действий Скрябина очень много. Некоторые до сих пор приходят в полицию с заявлениями. Он заключал договора с теми, кто собирался ехать в отпуск в декабре-январе, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 26 ноября Владимир Мансурович.

Напомним, лишил отпуска и разбил мечты десятков туристов турагент Сергей Скрябин. Прикрываясь известной франшизой «Пегас» и втираясь в доверие клиентов, он обманул на значительные суммы туристов из разных городов России, в том числе и Москвы.

Бердчанин Вадим Мансурович 18 лет не виделся с сыном. Тот живет в Америке. В этом году они наконец-то решили встретиться. Сын бердчанина не мог приехать в Россию. Единственной оптимальной точкой для встречи оказалась Турция. Вадим Мансурович заказал путевку в «Аквамарине». Заплатил 38 400 рублей. Незадолго до поездки узнал, что другие клиенты Скрябина не смогли улететь в отпуск. Турагент уверил, что у Вадима Мансуровича все будет нормально. Незадолго до вылета в Турцию перестал отвечать на телефонные звонки. Бердчанину пришлось экстренно покупать другую путевку. Он опоздал на встречу с сыном на три дня. И не мог простить именно этот факт турагенту. Поэтому написал заявление в полицию.

В случае с Галиной из Искитима «Аквамарин» «кинул» с отпуском семь человек. Саму Галину с двумя детьми, ее маму и подругу с двумя детками. Она заплатила турагенту 232 тыс. рублей. И лишилась их. Галине пришлось взять кредит, чтобы свозить детей в отпуск. Но теперь уже не в Турцию, как они планировали, а в Таиланд.

По словам Галины, Скрябин обманул не только жителей Искитима и Бердска. География широк — здесь и Москва, и Ростов, и Новосибирск, и другие города. Как она слышала, москвичей «Аквамарин» кинул на 800 тыс. рублей.

В Главном управлении МВД РФ по Новосибирской области подтвердили, что 29 сентября 2019 года в отдел МВД по Бердску поступило заявление от Вадима Мансуровича Б. 29 октября материал проверки по данному заявлению передан в следственный отдел по городу Бердску СК России по Новосибирской области для принятия решения в порядке статей 144-145 УПК РФ. В отдел МВД России по городу Бердску поступило несколько заявлений от граждан по аналогичным фактам, которые также переданы с следственный отдел по Бердску СУ СК России по Новосибирской области для принятия решения в порядке статей 144-145 УПК РФ (решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, — прим. ред.).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане не впервые становятся жертвами мошенников-турагентов. В Бердском городском суде 19 января 2018 года огласили приговор Дарье Сафиной — бывшему директору турфирмы «Старт». Ее признали виновной в 49 эпизодах мошенничества. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. По версии следствия, Сафина продала людям путевки на курорты, но отдыха они так и не дождались. Как и своих денег. Общий ущерб от деяний Сафиной оценивался в 3,5 млн рублей.

В подобную ситуацию попали в 2014 году бердчане, купившие путевки в турфирме «Бета-Тур», которая не оправдала ожиданий своих клиентов. Ее хозяйка Ирина Бессолова присвоила 713 тыс. рублей, которые ей передали путешественники. Она избежала тюремного заключения, но деньги вернула далеко не всем.

Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа

1. Мошенничество с использованием электронных средств платежа — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.