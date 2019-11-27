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Здоровье / Общество

Основные ошибки молодых родителей, которые могут быть вредны для ребенка

17:22 27.11.2019 Фото: pxhere.com
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Педиатр рекомендует родителям не создавать стерильную среду вокруг ребенка при помощи ежедневных уборок и ограничений, так как у малыша может не развиться иммунитет.

Основные ошибки молодых родителей, которые могут быть вредны для ребенка
Многие мамы и папы совершают серьезные ошибки в воспитании ребенка, руководствуясь собственными представлениями о том, что полезно и что вредно

Заведующая педиатрическим отделением детской городской поликлиники № 39 столичного департамента здравоохранения Олеся Сергеичева рассказала о наиболее частых ошибках молодых родителей.

Медик подчеркнула, что многие мамы и папы совершают серьезные ошибки в воспитании ребенка, руководствуясь собственными представлениями о том, что полезно и что вредно, сообщается на сайте мэра Москвы.

Сергеичева советует уделять внимание сбалансированному питанию ребенка. По ее словам, популярные системы питания (например, сыроедение, вегетарианство и т.д.) подходят только для взрослых, а для организма ребенка могут быть вредны.

Также педиатр напомнила о важности соблюдения прививочного графика, так как это поможет сформировать иммунитет к инфекции на долгие годы. «Некоторые считают, что вакцинация вызывает осложнения, а инфекционное заболевание, если оно вдруг появится, всегда можно вылечить. Однако это не так», — подчеркнула врач. Она добавила, что современные вакцины безопасны для детей.

Педиатр рекомендует родителям не создавать стерильную среду вокруг ребенка при помощи ежедневных уборок и ограничений, так как у малыша может не развиться иммунитет.

По словам специалиста, многочасовые просмотры мультфильмов на различных гаджетах тоже оказывают негативное влияние на здоровье ребенка.

Источник: АиФ

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