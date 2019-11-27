Командир впал в ступор: из-за ошибки летчиков рухнул Boeing в Ростове-на-Дону. Погибло 62 человека

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, где 3,5 года назад погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Как отмечается в документе, командир лайнера перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Кроме того, авиакатастрофе способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.
«Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании», — говорится в заключении специалистов.
Отмечается, что авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете.
Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
Источник: РИА Новости