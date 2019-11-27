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Командир впал в ступор: из-за ошибки летчиков рухнул Boeing в Ростове-на-Дону. Погибло 62 человека

18:00 27.11.2019 Фото: pixabay.com
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Авиакатастрофа произошла в 2016 году. По выводам МАК, трагедии способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.

Командир впал в ступор: из за ошибки летчиков рухнул Boeing в Ростове на Дону. Погибло 62 человека
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Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, где 3,5 года назад погибли 62 человека, произошла из-за ошибок летчиков, говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как отмечается в документе, командир лайнера перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Кроме того, авиакатастрофе способствовала недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.

«Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании», — говорится в заключении специалистов.

Отмечается, что авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете.

Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

Источник: РИА Новости

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