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Общество / Стиль жизни

Закуска к хорошему коньяку: лимон, шоколад, сигары

17:42 27.11.2019 Фото: pxhere.com
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Идеальная формула, выведенная французами, — это коньяк + три «C»: cigare (сигара), cafe (кофе) и chocolat (шоколад).

Закуска к хорошему коньяку: лимон, шоколад, сигары
Сомелье и любители дорогого коньяка не рекомендуют закусывать этот напиток лимоном

Считается, что в России традицию закусывать коньяк лимоном ввел император: в одних источниках фигурирует имя Николая I, а в других — Николая II. Есть много легенд, объясняющих это «изобретение». Согласно самой популярной, император однажды попробовал французский коньяк, который ему показался слишком крепким. Под рукой оказалась только долька лимона, ее царь и использовал в качестве закуски. Впоследствии придворные последовали этому примеру и тоже стали закусывать коньяк лимоном. Также считается, что в честь российского императора (опять же в одних источниках — Николая I, а в других — Николая II) названа закуска Николашка (или Николяшка): ломтик лимона, посыпанный мелко молотым кофе и сахарной пудрой.

Можно ли закусывать коньяк лимоном?

Как рассказал  врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, сочетание коньяка с лимоном не является опасным и не влияет на работу органов пищеварения. «Если коньяк не очень хороший, чем хотите его закусывайте, все равно потом будет плохо. Если коньяк нормальный, не так важно, чем вы его будете закусывать, плохо вы себя не почувствуете. Это вопрос качества напитка», — рассказывает Вялов.

Сомелье и любители дорогого коньяка не рекомендуют закусывать этот напиток лимоном, а некоторые и вовсе выступают против любой закуски. Считается, что еда заглушает тонкие ноты этого элитного алкоголя, а цитрус еще и блокирует вкусовые рецепторы, что не дает ощутить подлинный вкус коньяка. И, хотя традиция закусывать этот напиток лимоном имеет распространение не только в России, но и в странах СНГ, во многих странах Западной Европы отдают предпочтение другим сочетаниям. Например, идеальная формула, выведенная французами, — это коньяк + три «C»: cigare (сигара), cafe (кофе) и chocolat (шоколад).

Источник: АиФ

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