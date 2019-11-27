Задержали 20 пьяниц за неделю полицейские в Бердске

Полицейские постоянно патрулируют улицы города

За прошедшую неделю было зарегистрировано 381 сообщение о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску. 37 из общего количества — преступления, 29 раскрыты. Нераскрытыми остались в основном хищения личного имущества граждан, сообщил начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

— В порядке статьи 91 УК задерживались три человека. По ним будем выходить на арест за совершение преступлений. Выявлено 20 административных правонарушений, в основном они связаны с употреблением спиртного в общественных местах или появлением в общественных местах в нетрезвом виде. За неделю проводили профилактические мероприятия, связанные с выявлением нарушений миграционного законодательства. Работали с должниками. Тяжких и особо тяжких преступлений допущено не было, — рассказал Соколов.

Автор видео Галина Панчева

