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Похитившего 9-летнюю девочку сексуального маньяка на Toyota Vista арестовали в Иркутске

18:15 27.11.2019 Фото: СКР
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Отсидевшего два срока за сексуальные преступления задержали оперативно. Ребенку он не причинил вреда благодаря подросткам, ставшим очевидцами похищения.

Похитившего 9 летнюю девочку сексуального маньяка на Toyota Vista арестовали в Иркутске
В Иркутске арестован мужчина, обвиняемый в похищении девятилетней девочки

Следственными органами Следственного комитета РФ по Иркутской области предъявлено обвинение 48-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

По версии следствия, 23 ноября 2019 года мужчина находился в салоне автомобиля «Тойота Виста», припаркованного в районе торговых складов, расположенных на улице Новаторов, где увидел малолетнюю девочку. В этот момент у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на похищение несовершеннолетней с целью совершения в отношении неё насильственных действий сексуального характера.

-Мужчина вышел из автомобиля и, применяя физическую силу к ребенку, затолкал девочку в салон, после чего сел в автомобиль, заблокировал все двери и начал движение. По счастливой случайности крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалёку. Вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли 9-летнюю девочку. Водителю автомобиля удалось скрыться с места преступления, — рассказали в главке СКР сегодня, 27 ноября.

Дежурная часть полиции разослала его ориентировку всем нарядам, и через несколько часов подозреваемого задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии.

Следователями установлено, что с 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года.

В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственными органами СК России решается вопрос о поощрении мужчины и подростка, которые помогли пресечь действия обвиняемого.

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От редакции

Таких надо лечить или сажать пожизненно?

Аноним, 27 ноября 2019 18:47
НВР:
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