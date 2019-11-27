27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Отчим-изувер ставил коленями на гречку и избивал 8-летнего пасынка в Омске в воспитательных целях

18:45 27.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Мать мальчика была в курсе истязаний, но не вмешивалась, одобряя действия супруга и не заботилась о сыне. Ребенок не выдержал и рассказал соседу, который обратился в полицию. Отчим арестован.

Отчим изувер ставил коленями на гречку и избивал 8 летнего пасынка в Омске в воспитательных целях
В Омской области мужчина предстанет перед судом по обвинению в истязании несовершеннолетнего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. «в», «г» ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По данным следствия, в Омске обвиняемый с апреля по май 2019 года в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности — несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки — не менее шести раз ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу, от чего мальчик испытывал физические и нравственные страдания. Мать мальчика была в курсе событий, но не вмешивалась в ситуацию, одобряла действия супруга и не заботилась о сыне.

11 мая после очередного такого «воспитания» мальчик, не выдержав издевательств со стороны отчима, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, после чего сосед сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Мальчик был помещен на стационарное лечение. В ходе следствия также было установлено, что обвиняемые неоднократно наносили побои ребенку.

В ходе следствия Казакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, матери мальчика – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мать любит мужа больше, чем сына?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отчим-изувер ставил коленями на гречку и избивал 8-летнего пасынка в Омске в воспитательных целях
18:45 27-11-2019
Отчим-изувер ставил коленями на гречку и избивал 8-летнего пасынка в Омске в воспитательных целях
БердскЗадержали 20 пьяниц за неделю полицейские в Бердске
18:30 27-11-2019
Задержали 20 пьяниц за неделю полицейские в Бердске
Похитившего 9-летнюю девочку сексуального маньяка на Toyota Vista арестовали в Иркутске 1
18:15 27-11-2019
Похитившего 9-летнюю девочку сексуального маньяка на Toyota Vista арестовали в Иркутске
Командир впал в ступор: из-за ошибки летчиков рухнул Boeing в Ростове-на-Дону. Погибло 62 человека
18:00 27-11-2019
Командир впал в ступор: из-за ошибки летчиков рухнул Boeing в Ростове-на-Дону. Погибло 62 человека
Пособие по беременности: от чего зависит размер декретных?
17:52 27-11-2019
Пособие по беременности: от чего зависит размер декретных?
БердскНападение на врача: За сломанную руку экс-начмеду Шахатовой СК возбудил уголовное дело 27
17:49 27-11-2019
Нападение на врача: За сломанную руку экс-начмеду Шахатовой СК возбудил уголовное дело
Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства
17:45 27-11-2019
Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства
Бердск"Я как курица с птенцами": Молили о домашнем аресте обвиняемый в продаже Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия МВД Зорин и его подельники в суде Бердска
17:45 27-11-2019
Закуска к хорошему коньяку: лимон, шоколад, сигары
17:42 27-11-2019
Закуска к хорошему коньяку: лимон, шоколад, сигары
Какие опасные инфекции можно подцепить при посещении больницы?
17:31 27-11-2019
Какие опасные инфекции можно подцепить при посещении больницы?