Отчим-изувер ставил коленями на гречку и избивал 8-летнего пасынка в Омске в воспитательных целях

Мать мальчика была в курсе истязаний, но не вмешивалась, одобряя действия супруга и не заботилась о сыне. Ребенок не выдержал и рассказал соседу, который обратился в полицию. Отчим арестован.

В Омской области мужчина предстанет перед судом по обвинению в истязании несовершеннолетнего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. «в», «г» ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По данным следствия, в Омске обвиняемый с апреля по май 2019 года в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности — несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки — не менее шести раз ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу, от чего мальчик испытывал физические и нравственные страдания. Мать мальчика была в курсе событий, но не вмешивалась в ситуацию, одобряла действия супруга и не заботилась о сыне.

11 мая после очередного такого «воспитания» мальчик, не выдержав издевательств со стороны отчима, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, после чего сосед сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Мальчик был помещен на стационарное лечение. В ходе следствия также было установлено, что обвиняемые неоднократно наносили побои ребенку.

В ходе следствия Казакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, матери мальчика – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.