Жители трёхсот домов в Бердске могут остаться в мороз без тепла

Чтобы этого не произошло, специалисты КБУ решили временно отключить потребителей от котельной «Вега», для проверки на предмет хищения теплоносителя.
Чтобы этого не произошло, специалисты КБУ решили временно отключить потребителей от котельной «Вега», для проверки на предмет хищения теплоносителя.
Как поясняет пресс-служба Комбината бытовых услуг, в течении двух недель на котельной «Вега» повышена подпитка, а утечка воды не обнаружена.
— Сверхнормативная подпитка котельной несет угрозу системе теплоснабжения всей зоны работы котельной, а это порядка 300 жилых домов, — объясняют коммунальщики. — В случае аварийной ситуации на сетях, объема подпиточных аккумуляторных баков не хватит, и котельная остановится — люди останутся в мороз без тепла.
По предположению специалистов предприятия, в сети происходит хищение теплоносителя, а поэтому они запланировали временно отключить потребителей от котельной «Вега», для проверки на предмет хищения.
Судя по размещённой информации, отключение потребителей намечено на 28 ноября. На какой срок, не сообщается.