Жители трёхсот домов в Бердске могут остаться в мороз без тепла
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Жители трёхсот домов в Бердске могут остаться в мороз без тепла

8:54:4811/27/2019
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Чтобы этого не произошло, специалисты КБУ решили временно отключить потребителей от котельной «Вега», для проверки на предмет хищения теплоносителя.

Как поясняет пресс-служба Комбината бытовых услуг, в течении двух недель на котельной «Вега» повышена подпитка, а утечка воды не обнаружена.

— Сверхнормативная подпитка котельной несет угрозу системе теплоснабжения всей зоны работы котельной, а это порядка 300 жилых домов, — объясняют коммунальщики. — В случае аварийной ситуации на сетях, объема подпиточных аккумуляторных баков не хватит, и котельная остановится — люди останутся в мороз без тепла.

По предположению специалистов предприятия, в сети происходит хищение теплоносителя, а поэтому они запланировали временно отключить потребителей от котельной «Вега», для проверки на предмет хищения.

Судя по размещённой информации, отключение потребителей намечено на 28 ноября. На какой срок, не сообщается.

Источник: svidetel24.info

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