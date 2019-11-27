Вышли из моды: от каких вещей в гардеробе стоит точно избавиться

Мода — очень переменчивое явление. Чтобы оставаться на волне актуальности и преуспевать за трендами, нужно постоянно гнаться за быстрыми шагами тенденций. Мы всегда переживаем за наших читательниц, поэтому подготовили перечень предметов женского гардероба от которых лучше отказаться.

Чтобы оставаться на волне актуальности и преуспевать за трендами, нужно постоянно гнаться за быстрыми шагами тенденций

Блестящие колготки — убийцы вашего образа. Изначально идея этого элемента в гардеробе состояла из трех задач: быть незамеченными, сгладить тон вашей кожи и утеплить. Но, поверьте, ваши ноги с неестественным мерцанием от любого прямого луча света, напротив — привлекают внимание еще больше. Да и вам, наверняка, неловко быть в роли диско-шара в офисном помещении.

Капроновые колготки с блеском вселяют ужас в сердца всех стилистов. Данная проблема вырастила целые поколения, поверивших в миф о том, что бежевые колготки вообще носить нельзя. Бороться с таким стереотипом легко. Выбирайте колготки «ultra sheer» — сверхлегкие, тончайшие колготки 5, 8, 10 ден, которые незаметны на ногах и прекрасно гармонируют с вечерними платьями. Они незаменимы в жаркую погоду при обязательном соблюдении дресс-кода, например, на переговорах или во время официальных визитов.

Говоря о более теплых вариантах, 20 ден и выше, стоит запомнить: только матовые колготки телесного, черного, кофейного или графитового цветов. Плотные колготки 70 ден и выше — обычно матовые, потому с ними такие проблемы возникают реже. Кстати, такие колготки отлично сочетаются с образами в стиле кэжуал и обувью на низком ходу. Очень стильные варианты для осени, на которые мы советуем обратить внимание.

Кроссовки на танкетке

Кроссовки на танкетке, называемые иногда марантами или сникерсами, давно из моды вышли, но до сих пор встречаются на улицах. Когда-то кроссовки на танкетке стремительно покорили модниц всего мира своей оригинальностью, также стремительно возглавив список антитрендов. По мнению большинства стилистов, подобные сникерсы делают ногу массивней и короче, да и выглядят они странно.

Стоит определиться, чего же вы хотите от сегодняшней обуви — каблуков или кроссовок. Смешивать не стоит. Найти замену такой обуви не составит труда, вместо сникерсов надевайте простые кеды или кроссовки на толстой сплошной платформе, так ваш образ будет смотреться стильно и современно. И массивная подошва сегодня является самым горячим трендом, а, значит, вариантов найдется на любой вкус.

Выбрасывайте данную модель обуви, не жалея, скорее всего они больше никогда не вернутся в моду. В погоне за вариантом обуви в стиле кэжуал, попробуйте примерить лоферы. Они прекрасно подойдут под большинство нарядов: джинсы и рубашка, юбка и свитер, платье прямого кроя.

Пуховики-платья

Такие пуховики-платья были популярны несколько сезонов назад — довольно узкий верх, ремешок-резинка, создающий акцент на талии, очень широкая юбка. Силуэт получался очень девичий. Но, на самом деле, подобная верхняя одежда выглядит достаточно массивно и тяжело, а иногда и просто нелепо, добавляя образу взрослой девушки неоправданной инфантильности, особенно в комплекте с обувью на высокой шпильке.

Короткие пуховики-платья, как и все яркие тренды, смотрелись интересно и необычно, но в 2019 году силуэт этот неактуален и модели изжили свое. Альтернатива таким изделиям — прекрасный и широкий выбор пальто классического и прямого кроя. Чем минималистичнее пальто — тем современнее оно выглядит.

Для тех, кто очень любит клеш, поэтому не может расстаться с пуховиком-платьем, есть актуальная альтернатива, которая очень актуальна в предстоящих холодных сезонах. Кейпы — самые модные пальто будущего сезона. Выбирайте модели подлиннее, все остальные детали — по вкусу. Очень женственно, в стиле 70-х.

Источник: Хочу