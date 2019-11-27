Сколько часов нужно голодать для здоровья?

Интервальное голодание снижает вероятность развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и в целом положительно сказывается на состоянии здоровья. Но для того, чтобы голодание было полезным, подходить к делу следует правильно.

Интервальное голодание подходит далеко не всем, поэтому сперва проконсультируйтесь с врачом, и только потом задумывайтесь о таких практиках

Интервальное голодание снижает вероятность развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и в целом положительно сказывается на состоянии здоровья. Но для того, чтобы голодание было полезным, подходить к делу следует правильно — говорят сотрудники института сердца Межгорного медицинского центра в Солт-Лейк-Сити (Соединенные Штаты Америки), опубликовавшие исследование по теме.

Американские исследователи изучали данные, накопленные по итогам наблюдений за двумя тысячами жителей штата Юта, которые перенесли катетеризацию сердца. Участники проекта были в основном мормонами, которые из религиозных соображений отказываются от еды и питья в первое воскресенье каждого месяца.

«Результаты, полученные за четыре с половиной года наблюдений, удивили нас. Оказалось, что перенесшие катетеризацию сердца пациенты, которые регулярно голодали, выживали с большей вероятностью. Плюс, у них был заметно снижен риск развития сердечной недостаточности», — заявил доктор Бенджамин Хорн, один из авторов научной работы.

Для того, чтобы интервальное голодание было действительно полезным для организма, необходимо голодать в течение двенадцати часов — говорит доктор Хорн, отмечая, что биологические механизмы, которые делают голодание полезным, активируются именно через такой промежуток времени. Однако нужно учитывать, что интервальное голодание подходит далеко не всем, поэтому сперва проконсультируйтесь с врачом, и только потом задумывайтесь о таких практиках.

Источник: Planet Today