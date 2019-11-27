27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Сколько часов нужно голодать для здоровья?

21:26 27.11.2019 Фото: pxhere.com
0

Интервальное голодание снижает вероятность развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и в целом положительно сказывается на состоянии здоровья. Но для того, чтобы голодание было полезным, подходить к делу следует правильно.

Сколько часов нужно голодать для здоровья?
Интервальное голодание подходит далеко не всем, поэтому сперва проконсультируйтесь с врачом, и только потом задумывайтесь о таких практиках

Интервальное голодание снижает вероятность развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и в целом положительно сказывается на состоянии здоровья. Но для того, чтобы голодание было полезным, подходить к делу следует правильно — говорят сотрудники института сердца Межгорного медицинского центра в Солт-Лейк-Сити (Соединенные Штаты Америки), опубликовавшие исследование по теме.

Американские исследователи изучали данные, накопленные по итогам наблюдений за двумя тысячами жителей штата Юта, которые перенесли катетеризацию сердца. Участники проекта были в основном мормонами, которые из религиозных соображений отказываются от еды и питья в первое воскресенье каждого месяца.

«Результаты, полученные за четыре с половиной года наблюдений, удивили нас. Оказалось, что перенесшие катетеризацию сердца пациенты, которые регулярно голодали, выживали с большей вероятностью. Плюс, у них был заметно снижен риск развития сердечной недостаточности», — заявил доктор Бенджамин Хорн, один из авторов научной работы.

Для того, чтобы интервальное голодание было действительно полезным для организма, необходимо голодать в течение двенадцати часов — говорит доктор Хорн, отмечая, что биологические механизмы, которые делают голодание полезным, активируются именно через такой промежуток времени. Однако нужно учитывать, что интервальное голодание подходит далеко не всем, поэтому сперва проконсультируйтесь с врачом, и только потом задумывайтесь о таких практиках.

Источник: Planet Today

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Практикуете интервальное голодание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Татуаж бровей: основные плюсы и минусы
21:51 27-11-2019
Татуаж бровей: основные плюсы и минусы
Вышли из моды: от каких вещей в гардеробе стоит точно избавиться
21:35 27-11-2019
Вышли из моды: от каких вещей в гардеробе стоит точно избавиться
Сколько часов нужно голодать для здоровья?
21:26 27-11-2019
Сколько часов нужно голодать для здоровья?
Убираем жир с живота и боков
21:14 27-11-2019
Убираем жир с живота и боков
На высокий уровень интеллекта может указывать пристрастие к алкоголю и ненормативной лексике
21:03 27-11-2019
На высокий уровень интеллекта может указывать пристрастие к алкоголю и ненормативной лексике
БердскВышивает "алмазами" цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из Бердска
20:50 27-11-2019
Вышивает
6 место заняла Москва в топе лучших городов мира
20:34 27-11-2019
6 место заняла Москва в топе лучших городов мира
Отчим-изувер ставил коленями на гречку и избивал 8-летнего пасынка в Омске в воспитательных целях 1
18:45 27-11-2019
Отчим-изувер ставил коленями на гречку и избивал 8-летнего пасынка в Омске в воспитательных целях
БердскЗадержали 20 пьяниц за неделю полицейские в Бердске 1
18:30 27-11-2019
Задержали 20 пьяниц за неделю полицейские в Бердске
Похитившего 9-летнюю девочку сексуального маньяка на Toyota Vista арестовали в Иркутске 5
18:15 27-11-2019
Похитившего 9-летнюю девочку сексуального маньяка на Toyota Vista арестовали в Иркутске