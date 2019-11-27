Татуаж бровей: основные плюсы и минусы

Тренд 2019 года — максимальная естественность. Но как же быть с татуажем бровей? Мы решили рассказать вам все нюансы этой косметологической процедуры. После чего, вопрос делать или нет, будет неактуальным.

Если не хочется каждый день оформлять брови с помощью декоративной косметики, остановитесь на окрашивании с помощью специальной краски или хны

Густые брови с плавным изгибом без резких линий — снова в моде. Но все-таки, какие-бы ни были тренды, многие девушки продолжает делать татуаж (перманентный макияж). Это практично и удобно. Основной плюс и минус такого оформления бровей — продолжительный эффект. Но есть и другие минусы и плюсы, о которых нужно поговорить.

Мы решили разобрать все нюансы, чтобы разобраться в этом противоречивом вопросе.

Основные техники татуажа бровей

Татуаж бровей, как и наращивание ресниц, можно сделать абсолютно по-разному. Например, при выполнении техники 3D-эффекта, брови выглядят красиво и естественно. Для этого нужен профессионализм мастера и правильно подобранный тон краски. Следующая — пудровая. Она позволяет плавно растушевать переходы и создать необходимый объем. Волосковая выполняется ручным (микроблейтинг) или аппаратным методом. Каждый волос прорисовывается отдельно, в зависимости от выбранной схемы. Смешанная — комбинация двух или трех техник в одной (зависит от предпочтений).

Плюсы татуажа бровей

Экономия времени и практичность. Это добавляет 10-15 минут к утреннему сну.

Длительный эффект от процедуры держится от 6 месяцев до двух лет. Все зависит от типа кожи.

Минусы татуажа бровей

Нельзя смыть самостоятельно. Пигмент можно убрать только с помощью лазера.

Татуаж бровей прибавляет возраст.

Иногда выглядят неестественно (со временем цвет приобретает синевато-фиолетовый подтон). Выход один: корректировать цвет с помощью декоративной косметики.

Уход за бровями после татуажа

Уход после татуажа — важная часть, которой не нужно пренебрегать. Первые дни стоит обрабатывать кожу антисептиком и наносить тонким слоем заживляющие антибактериальные мази. Не стоит пользоваться косметикой на основе спирта во избежание пересушивания. Жирные кремы лучше исключить, заменив их на гелевые. Также лучше не находиться под прямыми солнечными лучами, избегать долгого контакта с водой и контрастных температур. Не забывайте пользоваться солнцезащитными средствами.

Первую процедуру коррекции желательно делать не раньше, чем через два месяца.

Какой же выход, если не хочется каждый день оформлять брови с помощью декоративной косметики. Остановитесь на окрашивании с помощью специальной краски или хны. Ведь эти материалы легко смыть за пару раз. Или же выберете максимально естественную технику перманентного макияжа. Например, пудровую.

Источник: Хочу