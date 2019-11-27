Кто-то ворует тепло в Бердске: 300 домов попали под угрозу отключения отопления в лютые морозы

Котельная «Вега» отключит отопление 28 ноября

В течение 2-х недель на котельной «Вега» повышена подпитка, утечка воды не обнаружена, сообщает МУП КБУ Бердска. Сверх нормативная подпитка котельной несет угрозу системы теплоснабжения всей зоны работы котельной, это порядка 300 жилых домов. В случае аварийной ситуации на сетях, объема подпиточных аккумуляторных баков не хватит и остановится котельная, ЛЮДИ ОСТАНУТСЯ В МОРОЗ БЕЗ ТЕПЛА.

Есть предположение, что происходит хищение теплоносителя, поэтому 28.11.2019 года, планируется временное отключение потребителей от котельной «Вега», для проверки на предмет хищения.