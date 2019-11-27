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Загорелась психиатрическая лечебница в Новосибирске. Эвакуированы 512 человек

22:41 27.11.2019 Фото: МЧС по НСО
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В составе газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств пожарные спасли двух человек со второго этажа.

Загорелась психиатрическая лечебница в Новосибирске. Эвакуированы 512 человек
Сотрудники администрации медицинского учреждения оперативно перевели 512 человек в соседний корпус

В Новосибирске в одном из корпусов психиатрической больницы пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали возгорание. Благодаря слаженным и грамотным действиям персонала больницы пациенты оперативно переведены в соседние отделение медучреждения. По оперативной информации пострадавших нет, сообщает МЧС по НСО.

27 ноября в 18.10 (нск) в Дзержинском районе Новосибирска на ул. Красноводская сработала автоматическая пожарная сигнализация в трёхэтажном здании Клинической психиатрической больницы. К месту незамедлительно были направлены пожарно-спасательные расчёты по рангу пожара № 3.

Сотрудники администрации медицинского учреждения оперативно перевели 512 человек в соседний корпус. На месте первые пожарно-спасательные подразделения во время разведки обнаружили, что в раздевалке на первом этаже горит мебель и одежда. В составе газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств пожарные спасли двух человек со второго этажа.

В течение 11 минут пожар был локализован, ещё 8 минут потребовалось для ликвидации открытого огня. Площадь пожара составила 10 кв.м. На месте работают дознаватели МЧС России для установления причины и всех обстоятельств пожара.

К реагированию на пожар задействовали 86 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 68 человек личного состава и 20 единиц техники.

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