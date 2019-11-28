Больные туберкулезом дети ждут подарки от жителей Бердска

Более 10 лет бердчане собирают подарки на Новый год для больных туберкулезом детей

Очередную акцию по сбору новогодних подарков для маленьких пациентов Мочищенской детской туберкулезной больницы и туберкулезного санатория объявляет «Курьер. Среда. Бердск». Более 10 лет больные малыши получают на Новый год от бердчан не только сладкие подарки, но и канцелярские принадлежности, игрушки, одежду и обувь. Перед Новым 2019 годом благотворители передали 140 наборов новогодних подарков, перечислили на карту и принесли в редакцию около 50 тыс. рублей для больных туберкулезом детей. Часть денег, более 13 тыс. рублей, ушла на покупку шоколадных конфет для 60 сладких подарков. К тому же благотворители принесли в редакцию для деток канцелярские товары, раскраски, немного игрушек, подгузники.

Волонтер Вячеслав Останин на протяжении многих лет помогает больным туберкулезом детям. В санатории и больнице он бывает каждый месяц. Всякий раз с определенной миссией — поздравить деток с днем рождения и устроить для именинников и остальных ребятишек праздник, чтобы хоть как-то скрасить их серые больничные будни. Ведь большинство маленьких пациентов из неблагополучных или малообеспеченных семей. И зачастую подарки, собранные с помощью благотворителей, единственные, которые получают дети на свой день рождения.

— В прошлом месяце было 19 именинников. Я обратился, к кому только мог, обзвонил всех своих знакомых, кое-как собрал подарки, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Останин.

Дети очень скучают по дому. С надеждой смотрят в окно: вдруг на дороге к больнице появится из мама. К кому-то из них мама приедет, кто-то не увидит самого родного человека уже никогда. Как в случае пяти ребятишек, находящихся сейчас в больнице. У двоих из них мама умерла от болезни, у троих — погибла в результате несчастного случая. Все дети были очень привязаны к матери, и воспитатели даже не знают, как сказать ребятишкам, что их мамочек больше нет на этом свете, что они больше никогда не обнимут их, не погладят по голове, не утешат и не похвалят. Скорее всего, после лечения детей отправят в детские дома, отметил Останин.

Приближается Новый год. И взрослые, и дети ждут его как чуда. В наших с вами силах устроить маленькое чудо для больных туберкулезом детей. Ведь не столько много и надо, всего-то конфеты и игрушки, чтобы мордашки деток расцвели улыбками, и на какое-то время они забыли, что рядом нет родных и их не мучают болезни. Тем более, что подарков от мам и пап дождутся немногие из них.

В этот раз нужно будет собрать 150 новогодних подарков. По словам волонтера Вячеслава Останина, сейчас в больнице и санатории находятся более 140 детей в возрасте от 1,5 до 17 лет, но их количество может меняться. Собирать сладости мы будем с начала декабря.

Малышам из туберкулезного санатория нужны не только сладкие подарки, но и канцелярские принадлежности, раскраски, игрушки, развивающие игры, подгузники (размер 5, 6), средства личной гигиены.

Если вы готовы помочь больным детям, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 18.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 19.00, в остальные дни — с 9.00 до 19.00).

Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.

№4276844019091537 (назначение платежа — для детей).