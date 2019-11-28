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Прекрасных лебедей и милых котиков создает Татьяна Метелева из Бердска

10:15 28.11.2019, Елена Белоусова Фото: предоставлены Татьяной Метелевой
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Татьяна Метелева в свободное от работы время проводит время за рукоделием. Для горожанки вышивка — не просто увлекательно времяпрепровождение, а погружение в мир творчества.

Прекрасных лебедей и милых котиков создает Татьяна Метелева из Бердска
Творчество дает возможность отвлечься от дел насущных, забыть на какое то время проблемы
Сюжет: Галерея Курьера
Прекрасных лебедей и милых котиков создает Татьяна Метелева из Бердска

Прекрасных лебедей и милых котиков создает Татьяна Метелева из БердскаВышивает «алмазами» цветы и прекрасных дев Наталья Чащина из БердскаЕщё 7 новостей

Вы рисуете, лепите, вяжете забавных мишек? Тогда наша новая рубрика «Галерея Курьера» для вас. В ней каждый горожанин может показать свои работы.
Татьяна Метелева в свободное от работы время проводит время за рукоделием. Для горожанки вышивка — не просто увлекательно времяпрепровождение, а погружение в мир творчества.
Замечено, что вышивка дает возможность отдохнуть от повседневных дел и успокаивает нервную систему. Глядя на степенных лебедей и милых котиков возле подсолнухов, на душе становится спокойно и светло.

Если вы хотите выставить свои работы в нашей галерее, то пришлите фотоснимки разрешением не менее 1200 пикселей по горизонтали. Количество от 5 до 10 штук. Фото ждем на bkurer@mail.ru  с пометкой в теме «Галерея Курьера».
Ваше творчество может быть из любой сферы — живопись, лепка, вышивка, плетение и т.д. В общем, все, что создаете вы сами. Если у вас есть страничка в соцсети или свой сайт, мы сделаем ссылку на него — поэтому высылайте и его адрес. Обязательно подпишите свое имя и фамилию. И названия своих работ. Кроме сайта мы опубликуем ваши работы в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Прекрасных лебедей и милых котиков создает Татьяна Метелева из Бердска

Милота

Прекрасных лебедей и милых котиков создает Татьяна Метелева из Бердска

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