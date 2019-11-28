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Сократить новогодние каникулы до четырех дней хотят в Госдуме

08:45 28.11.2019 Фото: ru.wikipedia.org/ A.Savin
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Депутат предложил отдыхать с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск. Таким образом, каждым сможет решать, работать или отдыхать в этот период.

Сократить новогодние каникулы до четырех дней хотят в Госдуме
Ярослав Нилов- депутат Государственной думы V, VI и VII созывов, заместитель руководителя фракции ЛДПР. Один из авторов «закона о чёрных списках».

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.ru» поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.

Он пояснил, что эти изменения нужно прописать в Трудовом кодексе.
Депутат предложил отдыхать с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск. Таким образом, каждым сможет решать, работать или отдыхать в этот период.

«Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», — пояснил Нилов.

Кроме того, 31 декабря, по его словам, нельзя назвать полноценным рабочим днем, так как «на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы».

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. Это решение он объяснил тем, что женщины, как правило, берут подготовку к новогоднему празднику на себя.

В свою очередь, в Роструде рассказали, как можно по закону продлить новогодние каникулы. В ведомстве отметили, что работник может взять отпуск даже 9 января. Для этого нужно заранее обозначить эти даты в графике отпусков и договориться с работодателем.
За две недели до начала отпуска сотрудник должен быть о нем уведомлен – под подпись.

Источник: РИА Новости

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