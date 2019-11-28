28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Вы банкрот: Свыше 1 млн россиян имеют просроченный долг по кредиту более 500 тыс. рублей

10:00 28.11.2019 Фото: Википедии
0

В январе-сентябре 2019 года российские суды признали финансово несостоятельными 46 734 человек, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 53,9% больше, чем в 2018-м.

Вы банкрот: Свыше 1 млн россиян имеют просроченный долг по кредиту более 500 тыс. рублей
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек

Число заемщиков, которые могут объявить себя финансово несостоятельными, превысило 1 млн (1,03 млн человек), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, по данным исследования, рост количества потенциальных банкротов замедлился.

По данным исследования, это люди с просроченными долгами (по всем видам розничных кредитов/займов) более чем в 500 000 руб. сроком свыше 90 дней.

При этом рост количества потенциальных банкротов замедлился. По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%. В 2017–2018 гг. число таких граждан росло гораздо более высокими темпами, чем в 2019 г., говорится в исследовании. Так, в 2017 г. число потенциальных банкротов увеличилось на 43,3%, а в 2018 г. – на 10,1%. Основная часть потенциальных банкротов – 65,7% – не могут расплатиться по потребительским кредитам. За год их количество снизилось на 1,4%. У 12,2% есть кредиты разного типа, 7,4% должны микрофинансовым организациям (МФО). Реже всего основанием для банкротства становятся долги по ипотеке (2,2%), кредитным картам (5,2%) и автокредитам (7,2%).

В январе – сентябре российские суды признали финансово несостоятельными 46 734 человек, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 г. Такие данные приводил в начале октября «Федресурс».

Источник: Ведомости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы боитесь кредитов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧто может вызвать рак у ребенка в Бердске?
12:00 28-11-2019
Что может вызвать рак у ребенка в Бердске?
БердскМерзнут без отопления жители многоэтажек по ул. К. Маркса в Бердске
11:46 28-11-2019
Мерзнут без отопления жители многоэтажек по ул. К. Маркса в Бердске
Феодализм 2.0: Новая модель общественного устройства появилась в России
11:45 28-11-2019
Феодализм 2.0: Новая модель общественного устройства появилась в России
И снова запор: как помочь кишечнику работать без перебоев
11:41 28-11-2019
И снова запор: как помочь кишечнику работать без перебоев
БердскМигрантка из Узбекистана с 2-месячной дочкой переезжает в социальный центр из съемной квартиры в Бердске
11:36 28-11-2019
Мигрантка из Узбекистана с 2-месячной дочкой переезжает в социальный центр из съемной квартиры в Бердске
Бердск"Я как курица с птенцами": Молили о домашнем аресте обвиняемый в продаже Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия МВД Зорин и его подельники в суде Бердска 7
11:32 28-11-2019
Ищут 1,1 млн сотрудников работодатели в России 1
11:30 28-11-2019
Ищут 1,1 млн сотрудников работодатели в России
БердскЗаменят лифты за 3,7 млн рублей в трех корпусах горбольницы Бердска
11:15 28-11-2019
Заменят лифты за 3,7 млн рублей в трех корпусах горбольницы Бердска
Застрял попой в туалете самолета сын Никаса Сафронова
11:11 28-11-2019
Застрял попой в туалете самолета сын Никаса Сафронова
Обнял и поцеловал рыдающую пенсионерку Путин 4
11:00 28-11-2019
Обнял и поцеловал рыдающую пенсионерку Путин