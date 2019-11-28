Скончался водитель съехавшего в кювет КамАЗа на сельской дороге в Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Чулымском районе. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

В результате происшествия мужчина получил травмы несовместимые с жизнью

В Чулымском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.

26 ноября в 13.30 в Чулымском районе Новосибирской области на автодороге село Куликовское – село Пенек 36-летний водитель автомобиля КамАЗ, не справившись с управлением, совершил съезд с дороги в кювет. В результате происшествия мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.