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Скончался водитель съехавшего в кювет КамАЗа на сельской дороге в Новосибирской области

09:30 28.11.2019 Фото: pixabay.com
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Смертельное ДТП произошло в Чулымском районе. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Скончался водитель съехавшего в кювет КамАЗа на сельской дороге в Новосибирской области
В результате происшествия мужчина получил травмы несовместимые с жизнью

В Чулымском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.

26 ноября в 13.30 в Чулымском районе Новосибирской области на автодороге село Куликовское – село Пенек 36-летний водитель автомобиля КамАЗ, не справившись с управлением, совершил съезд с дороги в кювет. В результате происшествия мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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