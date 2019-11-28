28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Спорт

WADA не боимся: достроят ледовая арена «Новосибирск Арена» к МЧМ-2023

08:15 28.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов пояснил, что строительство ледовой арены и волейбольного центра, несмотря на решение WADA, будет завершено.

WADA не боимся: достроят ледовая арена «Новосибирск Арена» к МЧМ 2023
В хоккей играют настоящие мужчины

В Минспорте Новосибирской области рассказали о том, будут ли достроены волейбольный центр к чемпионату мира в 2022 году и новая ледовая арена к молодежному чемпионату мира в 2023 году.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало запретить проведение международных турниров на территории России и выступление спортсменов под российским флагом на соревнованиях в течение четырех лет. Это связано с развитием нового витка антидопингового скандала.

Как сообщает ТАСС, министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов пояснил, что строительство ледовой арены и волейбольного центра, несмотря на решение WADA, будет завершено.

«Реализация проектов: строительство ледовой арены, волейбольного центра в регионе продолжается, это не обсуждается. Деньги как в федеральном, так и в региональном бюджете есть полностью до конца строительства всех объектов. И тот, и другой объект, которые являются грандиозными спортивными стройками на территории области, я про волейбол и хоккей, конечно же, будут достроены», — сообщил Ахапов.

Также министр добавил, что, по его мнению, Россию не должны отстранить от участия в международных соревнованиях и лишить права на проведение мировых первенств.

Многофункциональная ледовая арена «Новосибирск Арена» строится в рамках подготовки города к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года. Новая спортивная арена сможет вместить 10 тыс. зрителей. Стоимость ЛДС оценивается в 5,8 млрд руб. Федеральный бюджет выделит 3,5 млрд руб., областной — 2,3 млрд руб. Работы начались в сентябре этого года. Строительство планируется завершить до конца 2021 года.

Строительство Регионального центра волейбола началось летом прошлого года. Спортивный объект площадью 20 тыс. кв. м разместится на земельном участке в 4,5 га на пересечении улицы Ипподромской и улицы Фрунзе. Центр сможет вместить одновременно до 5 тыс. зрителей. Общая стоимость волейбольного центра, заявленная во время начала строительства, равна 1,8 млрд руб.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Колодцы крышкой закрывает Горсвет! Вы знали об этом?
09:05 28-11-2019
Колодцы крышкой закрывает Горсвет! Вы знали об этом?
БердскВокальный ансамбль детсада «Дельфин» занял 1 место на конкурсе в честь мам в Бердске
09:00 28-11-2019
Вокальный ансамбль детсада «Дельфин» занял 1 место на конкурсе в честь мам в Бердске
Проклятие Тутанхамона - реальный феномен, считает археолог Тарек Эль Авади
09:00 28-11-2019
Проклятие Тутанхамона - реальный феномен, считает археолог Тарек Эль Авади
Сократить новогодние каникулы до четырех дней хотят в Госдуме
08:45 28-11-2019
Сократить новогодние каникулы до четырех дней хотят в Госдуме
Современные студии "Капитал Инвест" - это когда все члены семьи на своем месте
08:38 28-11-2019
Современные студии
WADA не боимся: достроят ледовая арена «Новосибирск Арена» к МЧМ-2023
08:15 28-11-2019
WADA не боимся: достроят ледовая арена «Новосибирск Арена» к МЧМ-2023
Обошла 70 претенденток в Национальном конкурсе «Королева России 2019» москвичка Элина Воронцова
08:00 28-11-2019
Обошла 70 претенденток в Национальном конкурсе «Королева России 2019» москвичка Элина Воронцова
Загорелась психиатрическая лечебница в Новосибирске. Эвакуированы 512 человек
22:41 27-11-2019
Загорелась психиатрическая лечебница в Новосибирске. Эвакуированы 512 человек
11 способов применения остатков обоев после ремонта
22:34 27-11-2019
11 способов применения остатков обоев после ремонта
БердскКто-то ворует тепло в Бердске: 300 домов попали под угрозу отключения отопления в лютые морозы 4
22:22 27-11-2019
Кто-то ворует тепло в Бердске: 300 домов попали под угрозу отключения отопления в лютые морозы