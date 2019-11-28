WADA не боимся: достроят ледовая арена «Новосибирск Арена» к МЧМ-2023

В хоккей играют настоящие мужчины

В Минспорте Новосибирской области рассказали о том, будут ли достроены волейбольный центр к чемпионату мира в 2022 году и новая ледовая арена к молодежному чемпионату мира в 2023 году.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало запретить проведение международных турниров на территории России и выступление спортсменов под российским флагом на соревнованиях в течение четырех лет. Это связано с развитием нового витка антидопингового скандала.

Как сообщает ТАСС, министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов пояснил, что строительство ледовой арены и волейбольного центра, несмотря на решение WADA, будет завершено.

«Реализация проектов: строительство ледовой арены, волейбольного центра в регионе продолжается, это не обсуждается. Деньги как в федеральном, так и в региональном бюджете есть полностью до конца строительства всех объектов. И тот, и другой объект, которые являются грандиозными спортивными стройками на территории области, я про волейбол и хоккей, конечно же, будут достроены», — сообщил Ахапов.

Также министр добавил, что, по его мнению, Россию не должны отстранить от участия в международных соревнованиях и лишить права на проведение мировых первенств.

Многофункциональная ледовая арена «Новосибирск Арена» строится в рамках подготовки города к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года. Новая спортивная арена сможет вместить 10 тыс. зрителей. Стоимость ЛДС оценивается в 5,8 млрд руб. Федеральный бюджет выделит 3,5 млрд руб., областной — 2,3 млрд руб. Работы начались в сентябре этого года. Строительство планируется завершить до конца 2021 года.

Строительство Регионального центра волейбола началось летом прошлого года. Спортивный объект площадью 20 тыс. кв. м разместится на земельном участке в 4,5 га на пересечении улицы Ипподромской и улицы Фрунзе. Центр сможет вместить одновременно до 5 тыс. зрителей. Общая стоимость волейбольного центра, заявленная во время начала строительства, равна 1,8 млрд руб.

Источник: РБК