«Я как курица с птенцами»: Молили о домашнем аресте обвиняемый в продаже Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия МВД Зорин и его подельники в суде Бердска

Алексей Зорин, Богдан Кравчук и Иван Мощенко просили снихождения: дома остались дети, жены и родители, которые нуждаются в помощи и спасении от «морального истощения». Но они останутся в СИЗО до 6 марта.

После приговора суд вновь рассматривает дело Зорина и двух оперативников

Сегодня, 27 ноября, гособвинитель огласила обвинительное заключение в суде Бердска в отношении трёх экс-полицейских. Напомним, что Новосибирский областной суд отменил обвинительные приговоры экс-начальнику следственного отдела бердской полиции Алексею Зорину и двум его коллегам из отдела нарконтроля — оперуполномоченному Богдану Кравчуку и и. о. начальника отдела Ивану Мощенко, осужденным за хищение вещественных доказательств.

Все трое фигурантов уголовного дела признались в том, что обманули наркоторговца и продали его Mitsubishi Outlander подставному лицу. Однако Богдан Кравчук отрицает обвинение в части второго эпизода уголовного дела инкриминируемого ему.

Стоит отметить, что и на сегодняшнее судебное заседание пришла супруга Богдана Кравчука.

Сразу после все трое подсудимых ходатайствовали о смягчении меры пресечения.

Гособвинитель Ольга Ветрова попросила судью горсуда Татьяну Васюхневич оставить экс-правоохранителей в СИЗО. Однако наркоторговец Алексей Абрамов, признанный потерпевшим Апо уголовному делу, попросил изменить меру пресечения на более мягкую: «чтобы они возместили мне моральный ущерб».

Судья дала слово Алексею Зорину:

-Я разумный, адекватный человек, не враг себе. Я не могу не воспитывать семью. Дети растут, у них постоянно что-то происходит. Многое упущено. Сын и дочь нуждаются во мне. Конечно в этом всем я виноват, но я просто хочу снисхождения. Дети морально истощены без моего присутствия. Мне все это уже не интересно. Я хочу, чтобы это все быстрее закончилось. Дочь постоянно мне пишет письма. Ведь я всегда был с детьми как курица с птенцами. Миллионы людей это увидят, какой мне смысл что-то натворить, — высказался экс-начальник следственного отдела МВД по городу Бердску.

Богдан Кравчук также попросил о более мягкой меры пресечения. По его словам, дело уже расследовало, все доказательства вины собраны. Он не собирается никому угрожать или оказывать давление на свидетелей по уголовному делу.

— Я хочу быть с семьёй, помогать ей чем смогу. Я уже находился под подпиской о не выезде и никаких нарушений с моей стороны не было, — резюмировал Кравчук.

Их коллега Иван Мощенко также молил о снисхождении. С тех пор, как он оказался за решёткой, у его семьи начались финансовые трудности, отец тяжело заболел.

— Я бы хотел помогать отцу и матери. Заботиться о них. К тому же, через пару месяцев я заканчиваю получать второе высшее образование. Для меня это водно. Каждый житель Бердска уже знает нас в лицо. Мало кто захочет с нами общаться. Все коллеги тоже не хотят с нами общаться. Я не причиню вреда и не попытаюсь хоть как-то влиять на суд. Я не противник себе. Вину осознал давно. А в тюрьме содержатся люди, совершившие более тяжкие преступления. В таких условиях вряд ли получится осознать всю тяжесть своей вины. Я больше никогда не совершу проступка, из-за которого окажусь в колонии, — заверил Мощенко.

Судья Татьяна Васюхневич провела в совещательной комнате суть больше получаса. После чего вынесла свой вердикт: оставить всем фигурантом уголовного дела прежнюю меру пресечения. К тому же, Татьяна Васюхневич продлила Зорину, Кравчуку и Мощенко время ареста на три месяца до 6 марта 2020 года.

Дело вернули

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 октября судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала рассмотрение уголовного дела во второй раз. Фигуранты пока остаются под арестом. Отменить приговоры потребовала областная прокуратура, посчитавшая необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. Особый порядок, был выбран из-за того, что фигуранты признавали свою вину. Но на стадии следствия признались не все.

21 октября, Алексей Зорин и его двое экс-коллег Богдан Кравчук и Иван Мощенко выступили против присутствия СМИ на судебных заседаниях. Свое требование подсудимые апеллировали тем, что они являются оперативными сотрудниками органов внутренних дел, а преступление связано с их должностными полномочиями. Однако Татьяна Васюхневич не согласилась с доводами стороны защиты.

На заседании государственный обвинитель попросила прекратить особый порядок судебного разбирательства, поскольку подсудимые при даче показаний не были полностью согласны с предъявленными обвинениями.

— Суд постановил прекратить особый порядок рассмотрения дела, — резюмировала Татьяна Васюхневич.

Дело Зорина

По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей. Суд с этой версией согласился, к тому же, трое обвиняемых раскаялись в содеянном и попросили судью рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без изучения свидетельских показания и вещественных доказательств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию. Приговор судья читала более часа. По решению суда, похищенные деньги вернут потерпевшим Алексею Абрамову и Марии Бузе. Автомобиль Mitsubishi Outlander оставят новому владельцу.

Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Конвой поместил троих осужденных в клетку в зале суда.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова