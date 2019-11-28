Ищут 1,1 млн сотрудников работодатели в России

Нехватка персонала связана с сокращением экономически активного населения, отчасти — с развитием новых проектов. При этом спрос на кадры может простимулировать и рост зарплат.

число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру». Отчасти нехватка персонала связана с сокращением экономически активного населения, отчасти — с развитием новых проектов, говорят специалисты. При этом спрос на кадры может простимулировать и рост зарплат, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Шесть на одного

Данные о свободных должностях в российских компаниях представлены в информации Росстата для мониторинга социально-экономического положения субъектов. Официально этот показатель называется «численность требуемых работников на вакантные рабочие места». Такую информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения — заполняя форму отчета, компании учитывают и занятые места, если планируют нанять нового сотрудника.

По итогам II квартала число вакансий превысило 1,1 млн, свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Это максимальное значение с 2016 года. К слову, миллионный рубеж за это время оно превышало лишь дважды — в I квартале нынешнего года и в третьем прошлого.

В целом же число свободных мест увеличивалось с 816,7 тыс. в начале 2016-го практически равномерно. Годом ранее по итогам II квартала число вакансий было меньше на 13%, чем сейчас, в 2017-м — на четверть.

Наибольшее число свободных рабочих мест ожидаемо зафиксировано в столице (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.).

Рост числа вакансий подтвердили и в интернет-сервисах по поиску работы. Так, специалисты HeadHunter наблюдают устойчивый положительный тренд по количеству предложений для соискателей, рассказала руководитель службы исследований компании Мария Игнатова. На конец 2016 года на сайте было опубликовано 344 тыс. вакансий, в 2017-м — 398 тыс., а в 2018-м — уже 559 тыс. Рост продолжился и в текущем году, но умеренный уровень конкуренции на рынке труда пока сохраняется, уточнила она.

— На одну вакансию приходится шесть резюме соискателей. На конец III квартала самыми дефицитными отраслями являлись консультирование, рабочий персонал, страхование, медицина и фармацевтика, автомобильный бизнес и информационные технологии. Во всех профобластях, перечисленных выше, на одну вакансию приходилось меньше трех резюме, — заключила эксперт.

Спрос на новых сотрудников со стороны компаний растет, подтвердил и заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

— Больше всего это заметно в сферах розничной торговли, производства, сельского хозяйства, эксплуатации зданий, строительства. При этом свободные места и соискатели по требуемым профессиям распределены по России очень неравномерно, что удлиняет процесс закрытия вакансий, — рассказал специалист. — Внутренняя миграция развита слабо, и релокация для работодателей и соискателей является довольно дорогостоящей процедурой.

Поэтому появляется больше предложений работы вахтовым методом, который и помогает решить вопрос отсутствия соответствующих кадров на местах, добавил Александр Ветерков.

Люди в дефиците

В первом полугодии 2019-го количество вакансий, о которых работодатели сообщили в органы службы занятости, неизменно превышало значения соответствующих месяцев прошлого года. В минувшем июле и августе оно сравнялось с уровнями 2018 года, а с сентября стало снижаться. Таким образом, тенденция увеличения количества вакансий в 2019 году не является устойчивой, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. По данным ведомства, в октябре в стране было 1,7 млн вакансий (с учетом малого бизнеса). Это на 1% меньше, чем в тот же месяц год назад.

При этом число вакансий растет на фоне снижения безработицы. По данным Минтруда, в сентябре доходное занятие искали 4,6% экономически активного населения — это минимальный показатель за всю историю современной России.

Теоретически возросший спрос на трудовую силу может привести к ускоренному росту зарплат, полагает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Однако на практике эту тенденцию будет сдерживать нежелание руководства многих компаний увеличивать издержки.

Нехватка кадров в краткосрочной перспективе может продолжить увеличиваться, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Число вакансий растет и благодаря расширению бизнеса российских компаний, заметил он.

— Еще один немаловажный фактор — естественная убыль населения, старение кадров и, как следствие, недостаточный уровень профессионализма молодого поколения, — отметил он.

Дефицит кадров может сохраняться и дальше, пока предприятия и образовательные учреждения не начнут сообща решать вопросы смены парадигмы образовательного процесса. В перспективе может стать популярна собственная подготовка кадров внутри организаций, считает Илья Жарский.

Как сообщали «Известия» ранее, большинство российских компаний (62%) прогнозируют рост численности персонала в следующем году. При этом о возможных сокращениях заявили только 9% опрошенных предприятий (в прошлом году — 21%).

Источник: Известия