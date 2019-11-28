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Разлила на себя еду: Под струей воды захлебнулась 2-летняя девочка в Кемерове

10:30 28.11.2019 Фото: pixabay.com
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Ребенок был дома с сожителем матери. Тело девочки закопали в лесу.

Разлила на себя еду: Под струей воды захлебнулась 2 летняя девочка в Кемерове
Труп ребенка закопали в лесу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года осужденный, находясь дома у 19-летней знакомой, присматривал за ее 2-летней дочерью, пока мать отсутствовала. Когда он кормил ребенка, она опрокинула на себя тарелку, затем в ванной комнате он попытался умыть девочку, но ребенок капризничал, отворачиваясь от воды. Разозлившись, он направил струю воды в лицо ребенка. Когда женщина вернулась домой, злоумышленник рассказал ей о случайной смерти ее дочери, а также пояснил, что их могут обвинить в умышленном убийстве девочки, и предложил захоронить ее. Мать ребенка поверила ему и, испугавшись, согласилась вынести ребенка из квартиры. Уже на следующий день они закопали потерпевшую в лесном массиве. Забеспокоилась о безвестном исчезновении ребенка ее прабабушка. В ходе предварительного следствия было установлено, что на протяжении нескольких месяцев женщина интересовалась у внучки здоровьем ее дочери, а также просила ее привести к ней ребенка. Та придумывала различные предлоги, чтобы не встречаться с родственницей. В результате бабушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении 2-летней девочки. После продолжительной беседы мать ребенка пояснила следователю, что дочь подавилась пищей и умерла, после чего они со знакомым закопали ее тело в лесном массиве. Благодаря грамотно организованной работе следователей и сотрудников полиции было установлено, что к смерти ребенка причастен 23-летний близкий знакомый женщины. Он признался, что убил девочку, показал место, где закопал тело. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. В рамках расследования уголовного дела ему была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, установлено, что в момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям и каким-либо психическим расстройством не страдал. В отношении матери погибшей девочки за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего материалы были переданы в органы полиции.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Источник: Следком

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От редакции

Справедливый приговор?

Мать, 28 ноября 2019 12:05
Я всегда содрагаюсь, когда в первых строках статей читаю: мать вышла, а маленький ребенок остался с сожителем... Дальше можно не читать. Концовка всегда одна - зверское, хладнокровное изощренное убийство. Меня всегда мучает один вопрос: Бабы! зачем вам эти сожители, если у вас есть кого любить, о ком заботиться? Это ваш единственный маленький беззащитный, но любящий вас беззаветно - ваш Ребенок! Вот кому можно посвятить всю свою жизнь! Но вам этого мало, потому что вы любите кого угодно, только не свое дитя. А дети потом расплачиваются за эту вашу похоть своими жизнями...

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