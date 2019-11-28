И снова запор: как помочь кишечнику работать без перебоев

Вам знакомо ощущение «камней» в животе? Боль, тяжесть, вздутие живота — привычное состояние? Вы не принцесса и не принц, но часто восседаете на белом коне?

При хронических запорах возрастает риск возникновения геморроя и анальных трещин

Проводите в туалете больше времени, чем обычно? Преследует неприятный запах изо рта, кожа стала тусклой, выпадают волосы? Вы быстро устаете, часто бываете в плохом настроении, мучают головные боли и головокружения? Если ответили «да» хотя бы на два из заданных вопросов — значит, о запорах знаете не понаслышке!

А не запор ли у вас?

Если у вас запор, то ощущения вы не спутаете ни с чем другим. Перечислим основные признаки:

Норма Запор Частота стула 1-3 раза в сутки Дефекация менее 3 раз в неделю Мягкая консистенция (нормальное содержание воды в кале — 70 Кал выглядит как небольшие, сухие, плотные шарики или комки Количество кала в среднем 100–200 граммов в сутки, минимальная норма — 40 граммов Масса кала менее 40 граммов Нет дискомфорта в процессе дефекации Процесс опорожнения кишечника сопровождается долгим натуживанием

В зоне риска

Нормальная работа кишечника — это важный показатель состояния здоровья. Причины запора могут быть самыми разнообразными и страдают от него люди разных возрастов и профессий.

Причинами возникновения запора могут быть:

неправильное питание, большое количество рафинированной, жирной и бедной клетчаткой пищей, в том числе полуфабрикатов, приводят к тому, что кишечник «ленится» работать, каловые массы застаиваются, образуя пробку;

недостаточное употребление жидкости;

сидячий образ жизни и недостаточная физическая активность;

прием некоторых лекарственных препаратов, например, многие антибиотики приводят к нарушению микрофлоры кишечника;

подавление позывов к опорожнению кишечника, из-за занятости или неудобного местонахождения;

запорам также подвержены путешественники, по причине смены воды, привычных продуктов или перемещений.

Опасные последствия

Несмотря на то, что запор не кажется серьезной проблемой, он может привести к довольно сложным нарушениям в работе организма.

Опасна интоксикация, которая возникает при задержке выведения вредных веществ из организма. Это приводит к тому, что ухудшается внешний вид — кожа приобретает нездоровый вид, появляются высыпания, признаки старения, выпадение волос.

Нарушение работы кишечника может отражаться на психике, ведь постоянный дискомфорт ухудшает настроение, снижает работоспособность, появляется раздражительность и склонность к депрессии.

При хронических запорах возрастает риск возникновения геморроя и анальных трещин, воспаления и непроходимости кишечника, кровотечений при дефекации, появления полипов и новообразований в прямой кишке, а с этими проблемами бороться намного сложнее!

Предупрежден — значит вооружен

Чтобы избавиться от запоров, надо выполнять ряд рекомендаций:

вести активный образ жизни;

не забывать о физических упражнениях и прогулках на свежем воздухе;

правильно питаться с употреблением большого количества клетчатки, круп, овощей и фруктов;

употреблять достаточное количество воды;

сохранять душевное спокойствие.

Стакан холодной воды с утра натощак, курага и чернослив, салат из свеклы — традиционные советы для плавной и длительной нормализации работы кишечника.

Если чувствуете дискомфортные ощущения, то проконсультируйтесь со своим врачом!

Источник: Хочу