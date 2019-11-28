И снова запор: как помочь кишечнику работать без перебоев

Вам знакомо ощущение «камней» в животе? Боль, тяжесть, вздутие живота — привычное состояние? Вы не принцесса и не принц, но часто восседаете на белом коне?
Проводите в туалете больше времени, чем обычно? Преследует неприятный запах изо рта, кожа стала тусклой, выпадают волосы? Вы быстро устаете, часто бываете в плохом настроении, мучают головные боли и головокружения? Если ответили «да» хотя бы на два из заданных вопросов — значит, о запорах знаете не понаслышке!
А не запор ли у вас?
Если у вас запор, то ощущения вы не спутаете ни с чем другим. Перечислим основные признаки:
|Норма
|Запор
|Частота стула 1-3 раза в сутки
|Дефекация менее 3 раз в неделю
|Мягкая консистенция (нормальное содержание воды в кале — 70
|Кал выглядит как небольшие, сухие, плотные шарики или комки
|Количество кала в среднем 100–200 граммов в сутки, минимальная норма — 40 граммов
|Масса кала менее 40 граммов
|Нет дискомфорта в процессе дефекации
|Процесс опорожнения кишечника сопровождается долгим натуживанием
В зоне риска
Нормальная работа кишечника — это важный показатель состояния здоровья. Причины запора могут быть самыми разнообразными и страдают от него люди разных возрастов и профессий.
Причинами возникновения запора могут быть:
- неправильное питание, большое количество рафинированной, жирной и бедной клетчаткой пищей, в том числе полуфабрикатов, приводят к тому, что кишечник «ленится» работать, каловые массы застаиваются, образуя пробку;
- недостаточное употребление жидкости;
- сидячий образ жизни и недостаточная физическая активность;
- прием некоторых лекарственных препаратов, например, многие антибиотики приводят к нарушению микрофлоры кишечника;
- подавление позывов к опорожнению кишечника, из-за занятости или неудобного местонахождения;
- запорам также подвержены путешественники, по причине смены воды, привычных продуктов или перемещений.
Опасные последствия
Несмотря на то, что запор не кажется серьезной проблемой, он может привести к довольно сложным нарушениям в работе организма.
- Опасна интоксикация, которая возникает при задержке выведения вредных веществ из организма. Это приводит к тому, что ухудшается внешний вид — кожа приобретает нездоровый вид, появляются высыпания, признаки старения, выпадение волос.
- Нарушение работы кишечника может отражаться на психике, ведь постоянный дискомфорт ухудшает настроение, снижает работоспособность, появляется раздражительность и склонность к депрессии.
- При хронических запорах возрастает риск возникновения геморроя и анальных трещин, воспаления и непроходимости кишечника, кровотечений при дефекации, появления полипов и новообразований в прямой кишке, а с этими проблемами бороться намного сложнее!
Предупрежден — значит вооружен
Чтобы избавиться от запоров, надо выполнять ряд рекомендаций:
- вести активный образ жизни;
- не забывать о физических упражнениях и прогулках на свежем воздухе;
- правильно питаться с употреблением большого количества клетчатки, круп, овощей и фруктов;
- употреблять достаточное количество воды;
- сохранять душевное спокойствие.
Стакан холодной воды с утра натощак, курага и чернослив, салат из свеклы — традиционные советы для плавной и длительной нормализации работы кишечника.
Если чувствуете дискомфортные ощущения, то проконсультируйтесь со своим врачом!
Источник: Хочу