Проклятие Тутанхамона — реальный феномен, считает археолог Тарек Эль Авади

Нужно очень уважительно относиться к мощным древним артефактам, чтобы уберечься от возможных проклятий

Знаменитое проклятие Тутанхамона — это не раздутая прессой мистификация, а вполне реальный феномен. Археолог Тарек Эль Авади, считает, что все дело в «древних звуках».

Гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году экспедицией, которую возглавлял Говард Картер. В течение следующих лет многие участники экспедиции умерли при таинственных обстоятельствах, что спровоцировало появление слухов о проклятии фараона. Археолог Тарек Эль Авади говорит, что все дело в древней трубе, которая была одним из обнаруженных в гробнице предметов.

«В 1939 году на этой трубе сыграл музыкант Джеймс Тапперн, организовавший концерт в Каирском музее. А через несколько месяцев началась Вторая мировая война. Совпадение? Я так не думаю», — отмечает специалист.

В следующий раз на трубе фараона сыграли в 1967 году, непосредственно перед началом Шестидневной войны между Египтом и Израилем. В 1990 году, когда труба снова прозвучала, начались боевые действия в Персидском заливе. Потом был еще 2011 год, когда в Египте началось восстание. «Нужно очень уважительно относиться к мощным древним артефактам, чтобы уберечься от возможных проклятий. Труба из гробницы Тутанхамона наглядно доказывает это», — заключает археолог.