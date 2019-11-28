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Красота / Общество

Обошла 70 претенденток в Национальном конкурсе «Королева России 2019» москвичка Элина Воронцова

08:00 28.11.2019 Фото: https://www.instagram.com/vorontsova_elina_official/
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Это известная fashion модель, которая владеет сетью шоу-румов и часто посещает светские мероприятия в российской столице.

Обошла 70 претенденток в Национальном конкурсе «Королева России 2019» москвичка Элина Воронцова
Всероссийский конкурс «Королева России» обоснованно входит в число наиболее знаковых и популярных конкурсов красоты в РФ

21 ноября завершился Национальный конкурс красоты и грации  «Королева России 2019». Финальное шоу прошло на площадке столичного концертного зала «Вегас Сити Холл».

На победу и инкрустированную рубинами ювелирную корону претендовали семь десятков девушек из разных уголков нашей страны. Подтвердив ожидания ряда специалистов модной индустрии, в итоге победу праздновала москвичка Элина Воронцова (Instagram: @vorontsova_elina_official). Это известная fashion модель, которая владеет сетью шоу-румов и часто посещает светские мероприятия в российской столице. Кроме короны за победу в финале конкурса «Королева России» Элина получила ценные призы от партнеров и спонсоров состязаний.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Королева России» обоснованно входит в число наиболее знаковых и популярных конкурсов красоты в РФ. Красота и грациозность участниц в нем оценивается компетентным и звездным составом жюри.

Источник: Planet Today

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