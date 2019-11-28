Химчистка демисезонных и зимних вещей в ателье «Людмила»

Выполним любой вид работ с вашей верхней одеждой:
перешив
пошив
тонировка
реставрация
химчистка
Источник: Раздел Ателье Людмила на сайте Весь Бердск
К вашим услугам также ремонт изделий.Если любая шуба или дубленка, а может быть куртка, нуждается в починке, мы произведем ремонт изделий с наивысшим качеством.
Выполним любой вид работ с вашей верхней одеждой:
перешив
пошив
тонировка
реставрация
химчистка
Источник: Раздел Ателье Людмила на сайте Весь Бердск
От редакции
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