Ищете квартиру которая поможет разместить всех членов семьи от мало до велика? ООО «Капитал Инвест» поможет подобрать именно ваш вариант квартиры.

ООО «Капитал Инвест» поможет подобрать именно ваш вариант квартиры, дочка, жена и теща непременно остануться довольны

Современные студии «Капитал Инвест» это когда все члены семьи на своем месте!

Ищете квартиру которая поможет разместить всех членов семьи от мало до велика? Дочка хочет свою комнату, тёща так же, рассчитывает на отдельные аппартаменты и про себя еще нужно не забыть? Просторная студия в современном доме станет решением всех проблем.

Большая жилплощадь, просторные комнаты позволят найти свой уголок каждому члену вашей семьи. ООО «Капитал Инвест» поможет подобрать именно ваш вариант квартиры, дочка, жена и теща непременно остануться довольны!

Все подробности по телефону: 214-53-15, 8-913-912-53-15

Наш адрес: г. Бердск, ул. Лесная, 38 (офис 3)

Кредит ( ПАО ВТБ 54)

Проектная декларация на сайте: https://ленина124.рф

Застройщик ООО «КапиталИнвест».

Источник: Раздел ООО «КапиталИнвест» на сайте Весь Бердск