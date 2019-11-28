Мама отобрала телефон: Покончила с собой 8-летняя девочка в Москве

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
«Тело девочки 2011 года рождения нашли рядом с жилым домом в Москве. Предварительно установлено, что ребенок покончил с собой. Это произошло после конфликта с мамой, которая забрала у девочки телефон», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи, возбуждено уголовное дело.
Источник: РИА Новости
Это уже больные,зависимые дети и виноваты мы взрослые что разрешаем телефоны с такого возраста,а потом не знаем что с этим делать!В случае опасности телефон не поможет!
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