Мама отобрала телефон: Покончила с собой 8-летняя девочка в Москве

Тело девочки 2011 года рождения нашли рядом с жилым домом в Москве. Предварительно установлено, что ребенок покончил с собой. Это произошло после конфликта с мамой.

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.

«Тело девочки 2011 года рождения нашли рядом с жилым домом в Москве. Предварительно установлено, что ребенок покончил с собой. Это произошло после конфликта с мамой, которая забрала у девочки телефон», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи, возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА Новости