28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мама отобрала телефон: Покончила с собой 8-летняя девочка в Москве

10:45 28.11.2019 Фото: pixabay.com
3 2

Тело девочки 2011 года рождения нашли рядом с жилым домом в Москве. Предварительно установлено, что ребенок покончил с собой. Это произошло после конфликта с мамой.

Мама отобрала телефон: Покончила с собой 8 летняя девочка в Москве
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
«Тело девочки 2011 года рождения нашли рядом с жилым домом в Москве. Предварительно установлено, что ребенок покончил с собой. Это произошло после конфликта с мамой, которая забрала у девочки телефон», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи, возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
2
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ранимые дети?

аноним, 28 ноября 2019 11:09
НВР:
Это уже больные,зависимые дети и виноваты мы взрослые что разрешаем телефоны с такого возраста,а потом не знаем что с этим делать!В случае опасности телефон не поможет!
Аноним, 28 ноября 2019 11:16
Ага, ранимые конечно. Нужно им все давать, особенно по первому требованию. Посадить их на трон и исполнять все их приказы. Приучать их к тому чтобы они думали, что они центры всяких вселённых. Так и с этой случилось, ихнее царское величество не смогли перенести, что оне будут в чем - то ущемлены.
Аноним, 28 ноября 2019 11:46
Начинать нужно с себя, а потом учить детей. Езжу рано на работу в общественном транспорте. Детей в это время практически нет. 80 % пассажиров увлеченно разглядывают что-то в телефонах, и обязательно 2-3 человека на весь салон громко с кем-то общаются, ни обращая внимания на рядом стоящих-сидящих.
Услышать можно все в мельчайших подробностях.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧто может вызвать рак у ребенка в Бердске?
12:00 28-11-2019
Что может вызвать рак у ребенка в Бердске?
БердскМерзнут без отопления жители многоэтажек по ул. К. Маркса в Бердске
11:46 28-11-2019
Мерзнут без отопления жители многоэтажек по ул. К. Маркса в Бердске
Феодализм 2.0: Новая модель общественного устройства появилась в России
11:45 28-11-2019
Феодализм 2.0: Новая модель общественного устройства появилась в России
И снова запор: как помочь кишечнику работать без перебоев
11:41 28-11-2019
И снова запор: как помочь кишечнику работать без перебоев
БердскМигрантка из Узбекистана с 2-месячной дочкой переезжает в социальный центр из съемной квартиры в Бердске
11:36 28-11-2019
Мигрантка из Узбекистана с 2-месячной дочкой переезжает в социальный центр из съемной квартиры в Бердске
Бердск"Я как курица с птенцами": Молили о домашнем аресте обвиняемый в продаже Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия МВД Зорин и его подельники в суде Бердска 7
11:32 28-11-2019
Ищут 1,1 млн сотрудников работодатели в России 1
11:30 28-11-2019
Ищут 1,1 млн сотрудников работодатели в России
БердскЗаменят лифты за 3,7 млн рублей в трех корпусах горбольницы Бердска
11:15 28-11-2019
Заменят лифты за 3,7 млн рублей в трех корпусах горбольницы Бердска
Застрял попой в туалете самолета сын Никаса Сафронова
11:11 28-11-2019
Застрял попой в туалете самолета сын Никаса Сафронова
Обнял и поцеловал рыдающую пенсионерку Путин 4
11:00 28-11-2019
Обнял и поцеловал рыдающую пенсионерку Путин