Обнял и поцеловал рыдающую пенсионерку Путин

Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, пообещав помочь.

Путин обнял заплакавшую пенсионерку

Президент России Владимир Путин обнял заплакавшую пенсионерку во время встречи с жителями Санкт-Петербурга. Видео инцидента разместил в своем телеграм-канале журналист «кремлевского пула» Дмитрий Смирнов.

«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь», — написал журналист.

Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте.

Ранее в среду президент открыл скоростную платную автодорогу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.



Источник: news.rambler.ru