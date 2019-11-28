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Обнял и поцеловал рыдающую пенсионерку Путин

11:00 28.11.2019 Фото: скриншот видео
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Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, пообещав помочь.

Обнял и поцеловал рыдающую пенсионерку Путин
Путин обнял заплакавшую пенсионерку 

Президент России Владимир Путин обнял заплакавшую пенсионерку во время встречи с жителями Санкт-Петербурга. Видео инцидента разместил в своем телеграм-канале журналист «кремлевского пула» Дмитрий Смирнов.

«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь», — написал журналист.
Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте.

Ранее в среду президент открыл скоростную платную автодорогу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

Источник: news.rambler.ru

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От редакции

Как вы относитесь к Путину?

Аноним, 28 ноября 2019 11:23
НВР:
Очень плохо
Аноним, 28 ноября 2019 11:43
Нормально.
Он много сделал
гость, 28 ноября 2019 11:44
Это же движения Бабки - Путина
Аноним, 28 ноября 2019 11:54
НВР:
Если бы он ушёл в 2008м, вошёл бы в историю великим президентом. Сейчас страна катится в тартарары.

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