Феодализм 2.0: Новая модель общественного устройства появилась в России

Этот тип общественного устройства устанавливает примат государства над человеком, вплоть до регулирования его личной жизни. В высокотехнологическом XXI веке это делается через почти принудительную промывку мозгов пропагандой.

В последнее время самая разнообразная социология показывает, что наши люди хотят перемен

Вся Европа сейчас отмечает тридцатилетие падения Берлинской стены. Это вполне конкретное событие на самом деле символизирует тот тектонический сдвиг, который тогда произошел: распался так называемый социалистический лагерь, наконец ушла в прошлое по факту давно мертвая риторика коммунизма. В течение одного лишь 1989 года все перевернулось не только в Восточной Германии, но и в Польше, Чехословакии, Румынии, Венгрии.

А что же 1989-й для Советского Союза, который просуществует еще два года? Это 1-й Съезд народных депутатов, за ходом которого вся страна наблюдала в прямом эфире как за увлекательным сериалом. Перестройка достигла своего пика, и уже скоро, в начале следующего года, была отменена 6-я статья Конституции СССР, которая устанавливала: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза».

О чем мечтали политические элиты, пришедшие к власти в Восточной Европе? Реализовать в своих странах модель либеральной демократии. Советская перестроечная интеллигенция, получившая благодаря гласности свободу слова, в большинстве своем ставила в качестве своей цели «социализм с человеческим лицом». Но ценности уважения прав человека, создания рыночной экономики, обеспечения политической конкуренции и свободы СМИ явно вели в сторону все той же модели либеральной демократии, что стало официальной позицией новой России конца 1991 года.

Апофеозом этой идеологической революции стало появление в 1992 году уже классической книги Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек», в которой провозглашалось, что либеральная демократия безальтернативна.

Что же мы видим сейчас, спустя 30 лет?

Казалось бы, мечты реформаторов конца 80-х — начала 90-х так и не состоялись. Взять ту же Восточную Европу. В бывшей ГДР люди массово голосуют за Левую партию (прямая наследница коммунистов) и праворадикальную «Альтернативу для Германии». В Польше и Венгрии во власти устойчиво устроились националисты-консерваторы, отрицающие многие из общеевропейских ценностей. В Западной Европе приобрели значительный парламентский вес разного рода популисты, в Италии они даже формировали правительство.

Россия — отдельный случай. Если бывшие страны социалистического лагеря, получив свободу выбора, тут же, без всяких сомнений, взяли курс на Евросоюз и НАТО (куда многие уже и вступили), то мы с начала 2000-х медленно, но неуклонно от Европы отдаляемся. Правда, неизвестно куда.

Фукуяма еще в 1992 году объявил, что либеральной демократии альтернативы нет. Но потом даже он засомневался в этом своем утверждении. И в самом деле: мы имеем перечисленные выше отклонения от нее в Европе, России, Китае и ряде других мест. Это и есть альтернатива? Она, если кратко, выглядит так: несменяемая (или пытающаяся быть ею) власть контролирует (или стремится к этому) судебную систему, ведущие СМИ, делает упор на укрепление «традиционных» для данной местности ценностях, которые попахивают примитивным национализмом и ксенофобией. В некоторых случаях эта модель дополняется государственным контролем над экономикой, точечными (а иногда и массовыми) репрессиями против политической оппозиции.

В целом можно констатировать, что этот тип общественного устройства устанавливает примат государства над человеком, вплоть до регулирования его личной жизни. В высокотехнологическом XXI веке это делается, например, через почти принудительную промывку мозгов пропагандой, силовое отключение Интернета, несанкционированное прослушивание, а если нужно, то и глушение мобильной связи, использование программы распознавания лиц без веских на то оснований.

Либеральный порядок построен на противоположном принципе — примате человека над государством, которое, как институт, конечно, нужно, но не иначе как «слуга народа». Тогда появляется возможность обеспечить гармоничное совмещение индивидуальной свободы и законопорядка. Это, естественно, идеал, который в реальной жизни полностью не реализуем, но к нему можно стремиться через практические шаги.

Получается, что у нас снова, 30 лет спустя после конца коммунизма, возобновилось соревнование двух систем? Либеральной демократии (со всеми ее недостатками и проблемами) теперь противостоит… Что? Как называется этот соперник? Нелиберальная демократия? Но разве можно признать демократией подтасованные выборы? Государственный капитализм? Но предприниматели в такого рода системах находятся под плотным контролем властей, свободная и справедливая конкуренция в самых важных сферах экономики отсутствует. Надо понимать, что в описываемой модели государство просто-напросто приватизировано небольшой группой людей, которые занимают в нем формальные должности президентов, премьер-министров, начальников департаментов, губернаторов и мэров. Оно становится самой успешной с точки зрения прибыльности корпорацией не за счет эффективного менеджмента, а из-за того, что обладает правом на насилие, которое использует для того, чтобы поглотить или уничтожить независимых от него «хозяйствующих субъектов». По мне, так это возвращение к феодализму. Недаром наш председатель Конституционного суда Валерий Зорькин публично объявил: «При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации». Поэтому предлагаю именовать соперника либеральной демократии «феодализм 2.0».

Так куда же стремиться России в ее выборе пути?

В последнее время самая разнообразная социология показывает, что наши люди хотят перемен, как в той знаменитой песне Виктора Цоя. Все больше надоедает так называемая стабильность, чем-то напоминающая приснопамятный застой. И дело здесь даже не только в стагнирующем и без того невысоком уровне жизни подавляющего большинства, но и в потере жизненных перспектив у очень многих семей, особенно молодых. Люди хотят жить по-человечески — иметь интересную и хорошо оплачиваемую работу, комфортные квартиры, возможности для развития себя и детей. А вместо этого — упираются в закрытые двери социальных лифтов. Фактически появилась номенклатура, контролирующая, как в советские времена, государство и аккумулируемые им финансовые потоки, а теперь еще и постепенно передающая свои хлебные позиции собственным детям. Все это уже настолько бросается в глаза, что ценность стабильности, вполне естественная и желаемая в благополучные времена, постепенно замещается стремлением к переменам в общественной жизни.

Какую же из двух соперничающих моделей выберут новые поколения политиков, которые неизбежно, хотя бы в силу демографических причин, будут приходить к власти в мире? Убежден, что в подавляющем большинстве случаев это будет либеральная демократия. Потому что люди во всех странах хотят жить по-человечески, с уважением к их достоинству.

Тут мне скажут, что «либерализм мертв». А на это я отвечу, что либеральная демократия строится на политическом плюрализме. К власти в результате прозрачных процедур могут приходить и левые, и консерваторы, и националисты. Главное, чтобы в основе их действий лежало уважение достоинства людей, а о деталях можно и нужно спорить. Такой политический процесс имеет место не только в Западной Европе, США, Канаде, но и практически во всех восточноевропейских странах, включая Польшу и Венгрию. В этом и заключается дух либеральной демократии, которая, конечно, не сводится только к чистому либерализму как идейному течению.

А теперь хочу привести цитату из Оксфордского манифеста, одобренного 48-м конгрессом Либерального Интернационала в 1997 году, который является официальной программой для либералов всего мира: «Свобода, ответственность, терпимость, социальная справедливость и равенство возможностей — вот главные ценности либерализма, и именно на их основе должно строиться открытое общество». Что здесь «умерло»? Что можно предложить взамен? Как мне кажется, любой образованный человек с не промытыми пропагандой мозгами даст однозначный ответ.

Поэтому, несмотря на тяжелый груз 90-х, когда было совершено много ошибок из-за поистине революционного развития событий (кто мог в 1989 году предположить, что СССР в одночасье рухнет?!), несмотря на множество проблем, с которыми сталкиваются нынешние либеральные демократии Европы, выбор российского пути понятен. Надо просто хорошо подготовиться, проанализировать собственные и чужие промахи, понять очередность изменений, объясниться с людьми, сказав для начала им правду о том, на каком дне мы находимся, а потом без революционных рывков всем вместе приступить к перестройке страны.

Те, кто возглавит этот процесс, возьмут на себя колоссальную ответственность, но обретение достойного для всех и каждого будущего России стоит того.

Источник: echo.msk.ru