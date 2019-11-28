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Заменят лифты за 3,7 млн рублей в трех корпусах горбольницы Бердска

11:15 28.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За три месяца появится новое лифтовое оборудование в детской больнице, хирургическом корпусе и наркологическом отделении. Победителя аукциона выбрали 27 ноября.

Заменят лифты за 3,7 млн рублей в трех корпусах горбольницы Бердска
В хирургическом корпусе уже устанавливали новый лифт

Бердская горбольница отремонтирует лифты в нескольких корпусах за 3,7 млн рублей. Аукцион состоялся 27 ноября. Победителем торгов признана компания ИЛН, которая снизила стоимость работ более чем на 200 тыс. рублей. Изначально ЦГБ Бердска готова была потратить на замену лифтового оборудования 4 млн рублей. На аукционе рассматривались три заявки.

Как сказано в протоколе по итогам проведения аукциона, лифты поменяют в рамках капитального ремонта по адресам: ул. Ушакова, 7 (детская больница, административное здание ЦГБ), ул. Попова, 10/1 (наркологическое и пульмонологическое отделения) и ул. Боровая, 109/3 (хирургический корпус в больничном городке Микрорайона).

Новые лифты должны заработать не позднее чем через 100 дней с момента заключения контракта. Гарантийный срок составляет 5 лет. За капремонт лифтов платит бердская ЦГБ из средств, выделенных на ее функционирование.

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