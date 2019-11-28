Не запретят второй раз жениться алиментщикам в России

Такое ограничение противоречит «всем правам человека и конвенциям о правах человека».

ГД не станет запрещать вступать в повторный брак алиментщикам — Бессараб

Рассмотрение инициативы о запрете на вступление в повторный брак для неплательщиков алиментов в Государственной Думе «абсолютно невозможно», считает член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отмечает, что такое ограничение противоречит «всем правам человека и конвенциям о правах человека».

«Кроме того, если запретить нашим мужчинам жениться, они же начнут создавать так называемые гражданские браки — вне закона. А это будет еще хуже и не даст выхода из образовавшейся проблемы по алиментным обязательствам», сказала Светлана Бессараб.

При этом Бессараб подчеркнула, что проблема неуплаты алиментов действительно серьезная и сегодня государство ужесточает требования к должникам: им запрещают водить автомобили и выезжать за границу.

«И вы знаете, это достаточно действенные меры получаются. А кроме того, сегодня уже судебные приставы имеют гораздо больше возможностей находить таких должников и накладывать через работодателя аресты на их счета», добавила Бессараб.

Во вторник, 26 ноября, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в Министерство юстиции РФ с инициативой запретить должникам повторный брак. В первую очередь речь шла о мужчинах, поскольку в 83% случаев дело о взыскании алиментов возбуждают в отношении отцов.

Ранее фракция «Справедливая Россия» выступила с инициативой выплачивать алименты матерям-одиночкам. А Минюст России предложил расширить перечень дополнительных расходов на детей, установленный Семейным кодексом. Законопроект предполагает включение в алименты трат на решение жилищных проблем, таких как переезд, ремонт, покупка квартиры.

Источник: dumatv.ru