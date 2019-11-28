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Более €1 млн судебных расходов обязан выплатить «Газпром» по суду «Нафтогазу» Украины

12:30 28.11.2019 Фото: pixabay.com
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Российская компания также выплатит проценты на обе суммы, за период с момента даты вынесения решения Апелляционного суда до даты фактической оплаты.

Более €1 млн судебных расходов обязан выплатить Газпром по суду Нафтогазу Украины
«Газпром» должен возместить «Нафтогазу» более €1 млн судебных расходов

Российская компания «Газпром» должна будет возместить судебные расходы по спору с «Нафтогазом Украины» о поставках газа на Украину в Апелляционном суде округа Свеа в размере €1,022 млн. Об этом говорится в решении суда, поступившем в распоряжение корреспондента ТАСС.

«Акционерное общество «Газпром» возместит НАК «Нафтогаз Украины» сумму в размере €1021774,26 и 1650000 гривен, из которых €1 млн приходится на гонорары юристов», — отмечено в решении.

Российская компания также выплатит проценты на обе суммы, за период с момента даты вынесения решения Апелляционного суда до даты фактической оплаты.

Суд отклонил требование «Газпрома» о возмещении судебных издержек, а также не поддержал его ходатайство о секретности при рассмотрении дела.

Источник: ТАСС

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