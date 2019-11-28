Ампутацию рук у 12-летней девочки пострадавшей в ДТП в Доминикане опроверг страховщик

В аварии в Доминикане много людей пострадало: и дети, и взрослые. Но вот ребенка, у которого ампутировали руки, не было. Действительно травмы у туристов разные, есть и сложные, и легкой степени

Страховщик опроверг информацию об ампутации рук

Страховая компания ERV опровергла информацию об ампутации рук у 12-летней девочки, пострадавшей в ДТП с туристическим автобусом в Доминикане.

«В аварии в Доминикане много людей пострадало: и дети, и взрослые. Но вот ребенка, у которого ампутировали руки, не было. Действительно травмы у туристов разные, есть и сложные, и легкой степени, я не могу все назвать», — сказала порталу «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор страховщика Юлия Алчеева.

Ранее ряд СМИ сообщили, что одна из пострадавших – 12-летняя россиянка – после ДТП лишилась обеих рук.

Туристический автобус столкнулся с грузовиком на востоке Доминиканы по пути в аэропорт Ла Романа во вторник. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. Пострадали 27 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, а у 21 травмы средней и легкой тяжести.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила порталу «Интерфакс-Туризм», что возвращение в Россию граждан РФ, которые находятся на лечении после ДТП, будет организовано «в индивидуальном порядке, в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций лечащих врачей».

Также в ведомстве добавили, что 13 российских туристов уже отправились в Россию или ожидают вылета в ближайшее время.

Источник: tourism.interfax.ru