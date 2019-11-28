Застрял попой в туалете самолета сын Никаса Сафронова

Пианист не смог выбраться самостоятельно, и ему пришлось звать на помощь экипаж судна. Кадры со спасением парня попали в Сеть.

Операция спасения прошла успешно

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука застрял ягодицами в унитазе самолета Boeing 737, летевшего в Москву из Казани. Пианист не смог выбраться самостоятельно, и ему пришлось звать на помощь экипаж судна. Кадры со спасением парня попали в Сеть.

Все произошло, когда самолет готовился к посадке в столице. На видео запечатлено, как ринувшиеся на помощь музыканту члены экипажа, приложив все усилия, извлекают парня из санузла. Сам он во время «спасательной операции» заявил: «Я не умру в туалете».

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Лука Сафронов попадает в «туалетную ловушку» на борту. Так, вытаскивать юношу из унитаза самолета приходится уже четвертый раз. Вероятнее всего, причиной пропадания в неловкую ситуацию служит лишний вес пассажира. По данным СМИ, парень весит около 200 кг.



Источник: ren.tv