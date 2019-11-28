Химия не помогла: Умерла в коме от рака мозга Мария Силантьева из Новосибирска

Сибирячка, мать двоих детей, с 2018 года лечилась от онкологии. Она прошла несколько курсов химиотерапии в России и за рубежом. Недавно Марию самолётом доставили из пекинской клиники, где ей вводили CART-клетки, призванные подавлять опухоль.

Женщина больше года лечила опухоль головного мозга

Женщина больше года лечила опухоль головного мозга.

Скончалась 31-летняя жительница Академгородка Мария Силантьева; женщина больше года боролась с тяжёлой болезнью.

Больная лимфомой Маша Силантьева умерла 27 ноября в клинической больнице № 12 города Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщил супруг женщины Валерий.

«Маша ушла недавно, около полутора часов назад», – сказал он.

Сибирячка, мать двоих детей, с 2018 года лечилась от онкологии. Она прошла несколько курсов химиотерапии в России и за рубежом. Недавно Марию самолётом доставили из пекинской клиники, где ей вводили CART-клетки, призванные подавлять опухоль. После процедуры женщина впала в кому.

Источник: sib.fm