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Химия не помогла: Умерла в коме от рака мозга Мария Силантьева из Новосибирска

14:00 28.11.2019 Фото: со страницы «Поддержка Маши Силантьевой» в социальной сети «ВКонтакте»
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Сибирячка, мать двоих детей, с 2018 года лечилась от онкологии. Она прошла несколько курсов химиотерапии в России и за рубежом. Недавно Марию самолётом доставили из пекинской клиники, где ей вводили CART-клетки, призванные подавлять опухоль.

Химия не помогла: Умерла в коме от рака мозга Мария Силантьева из Новосибирска
Женщина больше года лечила опухоль головного мозга

Женщина больше года лечила опухоль головного мозга.
Скончалась 31-летняя жительница Академгородка Мария Силантьева; женщина больше года боролась с тяжёлой болезнью.

Больная лимфомой Маша Силантьева умерла 27 ноября в клинической больнице № 12 города Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщил супруг женщины Валерий.

«Маша ушла недавно, около полутора часов назад», – сказал он.

Сибирячка, мать двоих детей, с 2018 года лечилась от онкологии. Она прошла несколько курсов химиотерапии в России и за рубежом. Недавно Марию самолётом доставили из пекинской клиники, где ей вводили CART-клетки, призванные подавлять опухоль. После процедуры женщина впала в кому.

Источник: sib.fm

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От редакции

Рак излечим?

Наталия, 28 ноября 2019 14:28
Соболезнуем!
Аноним, 28 ноября 2019 14:43
скорбим,
но есть болезни, с которыми современная медицина пока не в силах справится (гарантированно).
близкие сделали все что могли

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