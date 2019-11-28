Что может вызвать рак у ребенка в Бердске?

Наследственность, экология, неправильное питание — что может вызвать рак у ребенка? Врачи отмечают несколько влияющих факторов на развитие болезни.

Причины развития онкологи у ребенка разнообразны

По каким причинам ребенок может заболеть раком? Что может спровоцировать страшную болезнь? На эти вопросы 27 ноября «Курьер. Среда. Бердск» ответил исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов. Он отметил, что конкретных факторов, провоцирующих развитие онкологического заболевания именно у детей, не существует.

— Это и влияние ионизирующего излучения, и неблагоприятных факторов внешней среды. Существует ряд врожденных генетических пороков, при которых увеличивается риск развития онкологического заболевания. Например, при синдроме Дауна выше риск заболевания лейкозом, а при синдромах WAGR или Беквита-Видемана выше риск развития опухоли почки — нефробластомы, — уточнил Андрей Владимирович.

На какую медицинскую помощь может рассчитывать ребенок в случае заболевания онкологией? Какова продолжительность жизни у детей с раком? Читайте в ближайшее время полное интервью с Андреем Лихановым о детской онкологии.