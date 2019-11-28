Избил одноклассник выгнанную с чаепития школьницу в Новосибирске

Дочь рассказала матери, что ее пнул одноклассник. Утром семья сделала рентген и зафиксировала в больнице сильный ушиб копчика — врач запретила много сидеть и освободила ученицу от занятий.

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник.

По словам матери ребенка, во вторник, 26 ноября, девочка вернулась домой и пожаловалась на боли в копчике. Выяснилось, что ребенку стало больно сидеть после того, как одноклассник сильно ударил ее.

«Дочь рассказала, что ее пнул одноклассник. Утром мы сделали рентген и зафиксировали в больнице сильный ушиб копчика — врач запретила много сидеть и освободила от занятий до понедельника», — сказала собеседница издания.

По словам Ирины, мальчик, который ударил ее дочь, и раньше «задирал» девочек в классе. «То блузку порвет, но до таких крайностей не доходило», — объяснила мать пострадавшей, отметив, что уже обратилась к участковому.

Мать второклассницы также рассказала, что после скандала ученики начали высказывать претензии девочке. А одноклассник обвинил ее в том, что у них больше не будет чаепитий.

В пресс-службе ГУ МВД По Новосибирской области прокомментировали ситуацию:

— 20 ноября текущего года в Отдел полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступила информация из медучреждения об обращении за медицинской помощью несовершеннолетней. Девочка пояснила, что в школе ее ударил ногой одноклассник. Заявлений от родителей девочки в полицию не поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полицейские опрашивают участников и очевидцев конфликтной ситуации.

Напомним, в начале ноября во время классного чаепития одна из мам, состоящая в родительском комитете школы № 183 в Кировском районе Новосибирска, выгнала девочку из-за общего стола. Женщина объяснила свой поступок тем, что мать ребенка не сдала деньги на нужды класса. Родительница пострадавшей отказывалась сдать необходимую сумму из-за отсутствия отчетности о тратах.

Позже директор школы, где произошел инцидент, Наталья Пермякова запретила проводить классные чаепития. По ее словам, учебное заведение не занимается сборами денег с родителей, которые сами, под свою ответственность собирают деньги в классе на мероприятия и подарки к праздникам.

Пермякова добавила, что вопрос о дальнейшем продолжении учебы девочки в классе будет решаться с ее родителями. Ученица хорошо себя чувствует в коллективе и дружит с одноклассниками. Руководитель школы считает, что произошел конфликт мам, которые не решили его самостоятельно.

Источник: Известия