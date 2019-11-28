Мерзнут без отопления жители многоэтажек по ул. К. Маркса в Бердске

На теплосетях произошла авария. Коммунальщики пообещали, что в полдень 28 ноября дома подключат к теплу.

На поиск дефекта коммунальщики потратили менее двух часов

Устраняли дефект на теплосети в районе дома №24 по ул. К. Маркса 28 ноября в Бердске. В многоэтажках отключили отопление. Через два часа жители уже чувствовали себя не очень комфортно. В квартирах похолодало.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеенко сотрудники КБУ ищут дефект. В течение дня он будет устранен.

В районе 11 часов на месте раскопок вовсю кипела работа. Коммунальщики рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что дефект обнаружен и уже устраняется. Через час-полтора отопление в домах будет включено.

Автор видео Галина Панчева



Напомним, в данном месте, где произошло разрытие, полтора месяца назад произошла авария на сетях горячего водоснабжения.