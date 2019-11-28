Мигрантка из Узбекистана с 2-месячной дочкой переезжает в социальный центр из съемной квартиры в Бердске

Медик скорой помощи после осмотра Азизы принял решение везти ее в стационар

Молодую маму, уроженку Узбекистана, с новорожденной дочкой выписали из горбольницы Бердска. Там они провели несколько дней: у девочки диагностировали ОРВИ. Но с определением в стационар были некоторые сложности — у ребенка нет медицинского полиса и вида на жительство, как у матери.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по закону, ребенка без полиса ОМС больница имеет право лечить по материнской страховке месяц после рождения. Маленькой Азизе на 20 ноября уже полтора (она родилась 6 октября 2019 года). При срочной госпитализации медики имеют право оставить пациента в стационаре на три дня. После этого возможно пребывание в палате за плату по официальному прайсу. Но этого Аноре не понадобилось, так как ее дочь пошла на поправку.

Отсутствие полисов ОМС у пациентов для больниц — это настоящая головная боль. Ведь медицинские учреждения получают средства на лечение только по страховке.

Молодая мама с малышкой вернулась в свою съемную квартиру. На первое время их обеспечили детским питанием и подгузниками, продуктами и деньгами. Об этом позаботилась Ольга Бессонова, руководитель дизайн-студии «Меланж», у которой одно время обучалась Анора и которая первая пришла на помощь.

Не бросили на произвол судьбы

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» о злоключениях мигрантки с младенцем, ее судьбой заинтересовались органы опеки и социальные службы. Аноре предложили временное пристанище в новосибирском Центре реабилитации «Радуга» для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но пока молодая мама раздумывала (она боялась, что у нее отберут ребенка, что ограничат ее в правах и передвижении), место, которое держали для Бердска, заняли.

Впрочем, бердский Центр помощи семье и детям «Юнона» вплотную занялся устройством Аноры и Азизы. Сотрудники «Юноны» приходили к ней в больницу, объясняя перспективы, но она отказалась от помощи. Через несколько дней молодая мама передумала и согласилась.

— Когда мы посещали ее в больнице, она сказала, что в государственных социальных услугах не нуждается, что у нее все есть, проплачена квартира, у ребенка есть одежда и питание. Она сказала, что внешние ресурсы ей не нужны. Но впоследствии она обратилась к нам за помощью. И сейчас мы занимаемся ее устройством, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор «Юноны» Татьяна Качан.

Забрать бердский центр помощи семье и детям семью не может, так как у него есть только стационар для детей в возрасте от 4 лет. Но есть возможность поселить Анору с дочерью в учреждение для женщин, воспитывающих детей до 3 лет и попавших в трудную жизненную ситуацию. Таких несколько в Новосибирской области.

— Она подумала и сказала, что нуждается в помощи. Теперь мы помогаем ей с документами, оказываем содействие. Все идет своим чередом. Несмотря на то, что она уже 10 лет живет в России, не все у нее оформлено должным образом, — пояснила Татьяна Алексеевна, отметив, что никаких бюрократических проволочек с оформлением быть не должно. Все зависит теперь от желания самой Аноры.

По словам Качан, устройство мам с детьми, — это компетенция «Юноны». Центр не вмешивается в жизнь семей, а содействует выходу из трудной ситуации. И такие случаи в Бердске единичны.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анора сегодня, 28 ноября, уже 1 декабря, она с маленькой Азизой переезжает в социальный центр, который нашла для нее «Юнона».

— Дела у нас нормально. Мы уже дома. Нам уже нашли жилье в Новосибирске. В воскресенье мы переезжаем, — рассказала Анора.

От неравнодушных бердчан есть предложение предоставить Аноре для проживания дом, который сейчас пустует и выставлен на продажу. Продавцы готовы не брать с нее денег за аренду жилья. Только в частном доме нужно топить печь. Кроме того, в редакцию поступают звонки и письма с просьбой дать возможность помочь Аноре перечислением денег. Но пока она отказалась обнародовать номер карты, хотя деньги ей, безусловно, нужны. Она опасается, что ее смогут познать родственники. Говорит, на первое время у нее деньги есть — собрали знакомы, прежде всего по инициативе Ольги Бессоновой.

Совсем одна

Анору 15-летней девочкой в 2010 году в Бердск привезли родители. Сначала все складывалось относительно хорошо. Отец с матерью работали. Но мама тяжело заболела и 4 года назад умерла. Отец, получив инвалидность, уехал на родину, где осталась старшая сестра, которая давно замужем. Анора осталась одна. Но не опустила руки. Бралась за любую работу. Одновременно пошла учиться в колледж на швею. Часть заработанных денег Анора постоянно отправляла отцу-инвалиду.

Год назад она начала встречаться с молодым человеком. Когда в колледже узнали о ее беременности, «попросили» из общежития, рассказала сама Анора, а отец ее будущего ребенка испарился. Но она решила рожать и воспитать ребенка, несмотря ни на что. В мусульманских семьях аборт считается большим грехом. Впрочем, как и рождение ребенка вне брака. Молодая мать в том числе поэтому отказывается возвращаться в Узбекистан — проклянут.

Каждый день она умудряется печь самсу — 30-40 штук, получая за это 400 рублей. Декретные деньги она еще не получала. А за съемную комнату отдает 6000 рублей в месяц, кроме того, оплачивает коммунальные услуги. От переживаний у Аноры пропало грудное молоко. Поэтому ей приходится покупать совсем недешевое детское питание.

Имена матери-одиночки и ее дочери изменены.