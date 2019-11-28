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Объявил награду за поиск поджигателей и воров мусорных баков перевозчик в Искитиме

13:37 28.11.2019 Фото: pixabay.com
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Всего за три дня, 19, 20 и 21 ноября, компания лишилась семи ёмкостей под мусор. Компания «Эколайн» просит очевидцев произошедшего обращаться к ним.

Объявил награду за поиск поджигателей и воров мусорных баков перевозчик в Искитиме
В Новосибирской области ищут поджигателей и похитителей мусорных контейнеров

В Новосибирской области ищут поджигателей и похитителей мусорных контейнеров; искитимская компания «Эколайн» за три дня лишилась семи ёмкостей под мусор.

Компания «Эколайн» готова выплатить награду тем, кто поможет поймать вандалов, поджигавших и воровавших контейнеры под мусор в городе Искитиме.

Всего за три дня, 19, 20 и 21 ноября, компания лишилась семи ёмкостей под мусор. Так, например, во вторник, 19 ноября, в 9 утра на контейнерной площадке в Подгорном микрорайоне сгорело два контейнера. На следующий день около часа ночи в Индустриальном микрорайоне огонь повредил сразу три контейнера. Ещё один аналогичный пожар вновь произошёл в Подгорном микрорайоне в четверг около 4:00. Сгорело также два мусорных бака.

Компания «Эколайн» просит очевидцев произошедшего обращаться к ним.

«Возможно, вы смогли снять действия злоумышленников на мобильный телефон, или происходящее попало в объектив видеорегистратора автомобиля. Мы предлагаем поделиться видео. За вознаграждение», – говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября губернатора Новосибирской области Андрея Травникова попросили проверить деятельность регионального мусорного оператора.

Источник: sib.fm

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