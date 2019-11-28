Выходным днем сделать 31 декабря попросили депутаты Госдумы

Закон позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

В Госдуму вносят законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря



Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов вносят в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. Текст инициативы и пояснительную записку в четверг распространила пресс-служба одного из авторов, главы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В пояснительных материалах разработчики напоминают, что согласно действующим нормам Трудового кодекса РФ (ТК) 31 декабря не является нерабочим праздничным днем. «Однако, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года», — указывают парламентарии, добавляя, что правительство имеет право переносить выходные на другие дни «в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней».

«Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем (если этот день не оказался выходным согласно календарю — прим. ТАСС)», — говорится в пояснительной записке. Необходимое дополнение предлагается внести в ст. 112 ТК РФ. При этом общее количество нерабочих праздничных дней, обозначенное в Кодексе, сохранится.

В ЛДПР считают, что это «позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами». В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в администрации региона со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение он принял «по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам».

По данным исследования сервиса по поиску работы Superjob, подавляющее большинство (84%) россиян готовы работать в субботу 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31 числа. Не поддержали эту инициативу только 10% из опрошенных 1600 россиян, работающих по фиксированному графику. Новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января.

Источник: ТАСС