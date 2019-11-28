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Убитую дорогу возле Сбербанка на ул. Вокзальной Бердска отремонтируют в 2021 году

14:15 28.11.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У банка невозможно проехать. «Курьер. Среда. Бердск» выяснил кому принадлежит эта территория. Продолжаем серию публикаций «Бердску нужны дороги».

Убитую дорогу возле Сбербанка на ул. Вокзальной Бердска отремонтируют в 2021 году
Ул. Вокзальная в Бердске словно после бомбежки
Сюжет: Бердску нужны дороги
Убитую дорогу возле Сбербанка на ул. Вокзальной Бердска отремонтируют в 2021 году

Убитую дорогу возле Сбербанка на ул. Вокзальной Бердска отремонтируют в 2021 годуУбили дорогу и оставили только напоминание от асфальта грузовые машины на ул. Кольцова БердскаЕщё 15 новостей

Огромные ямы в асфальте на ул. Вокзальной не дают проехать бердчанам. Дорогу у здания банка сравнивают с местом после взрывов. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» направил 42 вопроса чиновникам города о дородных проблемах.

— У «Сбербанка» на ул. Вокзальной посмотрите жуть жуткая! Чья территория? Точно после бомбежки, — возмущены горожане.

На вопрос ответил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он отметил, что асфальт в этом месте восстановят только в ближайшие годы.

— Работы по восстановлению покрытия проезжей части у офиса Сбербанка включены в план работ управления ЖКХ на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов, — отметил Владимир Николаевич.

Напомним, как писал «Курьер.Среда.Бердск», аварийный ремонт сплошных ям на ул. Пушкина сделают в 2020 году в Бердске.

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