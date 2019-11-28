Уволенных трансплантологов Каабака и Бабенко вернут в НМИЦ здоровья детей

Скворцова поручила вернуть трансплантологов Каабака и Бабенко в НМИЦ здоровья детей

Глава Минздрава России Вероника Скворцова после встречи с детским трансплантологом Михаилом Каабаком во вторник поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

«Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение Министра дано руководству Центра», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе Минздрава России уточнили, что «всем нуждающимся в трансплантации детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь».

Ранее «Коммерсант» сообщил, что родители пациентов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации. Оперирующие врачи-трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко, работавшие в центре на четверть ставки, с февраля провели 23 операции по пересадке. Однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена. Позднее в СМИ со ссылкой на Каабака появилась информация о том, что 75 детей нуждаются в трансплантации почки. Глава Минздрава России, отвечая в среду на вопросы журналистов, отметила, что на данный момент в регистре находятся 25 детей.

Источник: futurerussia.gov.ru