Не дай Бог, дети упадут: Три дня стоял открытым колодец рядом с тротуаром к школе Бердска

Люки с колодцев постоянно снимают асоциальные личности

Несколько дней стоял открытым колодец рядом с тротуаром в Микрорайоне Бердска, где проходят сотни жителей, в том числе и дети.

— Добрый день. Хочу поделиться впечатлениями от работы наших городских служб. В воскресенье рядом с тротуаром, ведущим к школе № 11 от Микрорайона 13, открыли колодец. Установили знак, что место опасно. Но ни в воскресенье, ни даже на следующий день его не закрыли. Во вторник вечером позвонила на номер 112, дали номер МУП КБУ, в КБУ пояснили, что им уже звонили, колодец принадлежит органам cвязи, звоните им. Позвонила в связь, те сказали, что от них уже выезжали специалисты, колодец не их, закрывать они его не будут, так как у них нет лишних крышек. Звоню снова в КБУ, они говорят, не беспокойтесь, решим вопрос.

К слову сказать, по этой дороге туда и обратно в день проходит несколько сотен человек, большинство из них дети. Вокруг колодца видны детские следы. Почему-то у нас никто ни за что не отвечает, пока не произойдет трагедия.

В итоге в среду позвонила в КБУ, уточнила, чем закончилось дело. Они сказали, что вечером передали информацию в МЧС. МЧС сказали, что передали информацию в горсвет, так как колодец принадлежит светофору. Звоню в горсвет, там до смешного, мне ответили, что они занимаются освещением города, какой еще колодец. Пришлось расшифровывать, что колодец от светофора. «Аааа, — говорят они, — уже закрыли». Вот зачем такая эпопея! Конечно, все решилось бы гораздо быстрее, провались ребенок туда, не дай Бог. Спасибо нашим службам за бережное отношение к нам и за ту бюрократию, которую они разводят! — сообщила в группу Вконтакте «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Барчан.

По словам замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, на их предприятии никогда не разделяют, принадлежит колодец им или нет, если при объезде находят их открытыми.

— Мы всегда их закрываем. К нам приходит заявка, мы тоже не разделяем наш или не наш колодец. Мы закрываем колодцы, так как этот вопрос связан с безопасностью жителей. Есть крышки — закрываем крышками, — пояснил Алексеенко.

Любая сетевая организация имеет колодцы, например, связь и РЭС, колодцев в городе очень много, отметил Александр Алексеевич.