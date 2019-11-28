Вернулось тепло в квартиры к жителям многоэтажек по ул. К. Маркса в Бердске

Вернулось тепло в многоэтажные дома по ул. К. Маркса Бердска сегодня, 28 ноября. Как сообщал «курьер. Среда. Бердск», коммунальщики устраняли дефект на теплосети в районе дома №24 по ул. К. Маркса 28 ноября. В многоэтажках отключили отопление. Через два часа жители уже чувствовали себя не очень комфортно. В квартирах похолодало.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеенко сотрудники КБУ ищут дефект.
В районе 11 часов на месте раскопок вовсю кипела работа. Коммунальщики рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что дефект обнаружен и уже устраняется. Через час-полтора отопление в домах будет включено. Обещание выполнено.