Гуляй, ярмарка: год разрешила торговать вещами рядом с центральным рынком власть Бердска

«Ярмарка на Вымпеле» начнет работать за месяц до Нового года. И продержится 6 лет. Универсальная ярмарка в Микрорайоне получила согласование до конца 2025 года.

Ярмарку «На Вымпеле» откроют к Новому году

27 ноября администрация Бердска согласовала ООО «Вещевой рынок» организацию ярмарки. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра Владимир Захаров, замглавы по строительству и городскому хозяйству.

Согласно документу, компании разрешено торговать с 11 января 2020 года до 11 января 2021-го с 9.00 до 18.00 кроме понедельника по адресу: ул. Первомайская, 7А. Здесь находится несколько коммерческих объектов, магазины и кафе (территория от центрального рынка до бывшего винзавода).

В ближайшие дни отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства бердской мэрии должен уведомить о разрешении как организатора ярмарки, так и министерство промышленности Новосибирской области.

Чуть раньше глава Бердска Евгений Шестернин разрешил ярмарку в Микрорайоне. Своим постановлением он согласовал проведение универсальной ярмарки «На Вымпеле». Заявление подавало ООО «Трансавто», намереваясь торговать в районе жилого дома №4 по ул. Рогачева. Компании согласовано время 1 декабря 2019-го до 31 декабря 2025 года.

И об этой ярмарке чиновники уведомили региональное министерство. Организовать постоянно действующие ярмарки в городах муниципальные власти обязывает областной закон.