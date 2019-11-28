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Снизить налоги для малого и среднего бизнеса потребовала Матвиенко

14:52 28.11.2019 Фото: pixabay.com
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По мнению спикер Совета Федерации, это дало бы возможность для роста малого и среднего бизнеса в России и, кроме того, сделало бы ещё более привлекательным инвестиционный климат в нашей стране.

Снизить налоги для малого и среднего бизнеса потребовала Матвиенко
Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я бы малый и средний бизнес если бы и не вывела вообще из-под налогов, то существенно обратила бы для них налоговую нагрузку. Это дало бы возможность для роста малого и среднего бизнеса в России и, кроме того, сделало бы ещё более привлекательным инвестиционный климат в нашей стране», — сказала она в эфире «России 24».
Она отметила, что в России пока не очень хорошо обстоят дела с развитием этого направления, нет существенного роста, рывка.

«А снижение налоговой нагрузки на средний и малый бизнес позволило бы и увеличить количество таких предприятий, и повысило бы поступающие в бюджет доходы», — подчеркнула Матвиенко.
Также спикер предложила подумать над снижением налоговой нагрузки и для тех отраслей экономики, где такая нагрузка является избыточной.

Источник: РИА Новости

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