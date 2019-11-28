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Лечатся от рака 14 новорожденных и детей в Бердске

17:15 28.11.2019, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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В Новосибирской области больны раком 493 ребенка. Главный детский онколог региона отметил, что среди заболевших есть и новорожденные. Это явление изучает раздел неонатальной онкологии.

Лечатся от рака 14 новорожденных и детей в Бердске
Онкология у детей может возникнуть сразу после рождения
Сюжет: Онкология
Лечатся от рака 14 новорожденных и детей в Бердске

Лечатся от рака 14 новорожденных и детей в БердскеЧто может вызвать рак у ребенка в Бердске?Ещё 124 новостей

Сколько детей имеют онкологические заболевания в Бердске и Новосибирской области? На этот вопрос 27 ноября «Курьер. Среда. Бердск» ответил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Лиханов. Он отметил, что общий регистр пациентов с онкологическими заболеваниями ведется на базе Новосибирского областного онкологического диспансера. В среднем — количество первично заболевших детей в год колеблется от 65 до 100 человек.

— Заболеваемость злокачественными заболеваниями у детей до 18 лет на территории области — 13-15 на 100 тысяч детского населения. Это в целом соответствует средним показателям по России. По итогам 2018 года в регионе на учете состояло 493 несовершеннолетних пациентов с различными онкологическими заболеваниями, — уточнил Андрей Владимирович 27 ноября.

Главный онколог региона Вадим Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в Бердске с каждым годом все больше детей болеют раком. Статистика неумолимо растет. Но в этом большую роль играет улучшение способов диагностики.

— В 2018 году 3360 пациентов стояли на учете на конец года с онкологическими заболеваниями в Бердске. Из них 14 ребятишек до 17 лет, — рассказал главный онколог региона Вадим Захаров.

Главный детский онколог Новосибирской области Антон Штукерт сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что дети заболевают раком даже с рождения.

— Есть такой раздел неонатальная онкология — заболеваний у новорожденных, — уточнил Антон Владимирович 28 ноября.

Также напомним, что Андрей Лиханов назвал причины возникновения детской онкологии.

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