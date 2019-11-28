Спасла 8 пациентов пострадавших в ДТП санавиация в Новосибирской области

Из 159 пациентов, эвакуированных санитарной авиацией, восемь были с травмами, полученными в ДТП. Всем пациентам в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» оказана квалифицированная медицинская помощь.

С начала работы в регионе санавиации с ее использованием уже оказана помощь восьми таким пациентам

Пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях – в числе приоритетных категорий граждан для эвакуации с использованием санитарной авиации. С начала работы в регионе санавиации с ее использованием уже оказана помощь восьми таким пациентам. Тема была рассмотрена 28 ноября на заседании комиссии при Правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основным вопросом повестки заседания, которое провел первый заместитель Председателя Правительства региона Владимир Знатков, стал ход реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)».

В своём докладе министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский сообщил, что для достижения главной цели проекта «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» – снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – планируется выполнение различных комплексных мероприятий. Одно из них – повышение оперативности реагирования службы скорой помощи на вызовы с места совершения ДТП путем создания мобильных бригад, несущих оперативное дежурство на опорной сети автодорог в области, а также повышение доли использования санитарной авиации для доставки пострадавших в ДТП в медучреждение для оказания скорой медицинской помощи.

Как доложил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов, в настоящее время возможности санавиации начали активно использоваться для оказания помощи пострадавшим в ДТП, что уже повлияло на снижение показателей смертности. По данным регионального минздрава, из 159 пациентов, эвакуированных санитарной авиацией, восемь были с травмами, полученными в ДТП. Всем пациентам в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» оказана квалифицированная медицинская помощь, часть из них в связи с улучшением уже переведены на долечивание в больницу по месту жительства. Он также отметил, что пострадавшие в ДТП внесены в приоритетный список эвакуации с использованием санитарной авиации.

Напомним, что санавиация начала работу в Новосибирской области в августе 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение». В регионе на базе Станции скорой медицинской помощи была создана специализированная авиамедицинская бригада и пост управления санитарно-авиационной медицинской эвакуацией. Развитие санитарной авиации находится на личном контроле Губернатора Андрея Травникова.

Также в ходе заседания комиссии был обсужден вопрос о возможности организации для оказания оперативной медицинской помощи пострадавшим в ДТП специального пункта на 130 км трассы Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий.

источник: Правительство НСО